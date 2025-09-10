Geely EX5 2026: comodidad y seguridad para la vida urbana y familiar

El tráfico citadino y la saturación visual de los paisajes urbanos son factores que generan estrés y desgaste en la vida diaria, al no ofrecer espacios donde la vista pueda descansar.

En contraste con ese ruido constante, el diseño de la nueva Geely EX5 2026 propone una experiencia distinta: un SUV 100% eléctrico que combina tecnología, confort y eficiencia para transformar cada trayecto en un momento placentero y, al mismo tiempo, realizar viajes responsables con el medio ambiente.

Exterior

Respaldada por reconocimientos de nivel global como el premio Red Dot Award en la categoría de Diseño de Producto, este vehículo se distingue por su propuesta innovadora que rompe con la tendencia de líneas rectas y apuesta por líneas curvas suaves y limpias, sin ángulos fuertes en la carrocería, faros horizontales y una parrilla completamente cerrada.

En los costados destacan sus manijas eléctricas que se ocultan a la vista dentro de la carrocería de las puertas, espejos retrovisores eléctricos y rines de 19 pulgadas que refuerzan su carácter dinámico. Por la parte de atrás, una cajuela con apertura eléctrica de altura regulable se combina con una franja de luz LED, mientras que, en la parte superior, un techo panorámico con vidrio corredizo frontal aporta sensación de amplitud, visible tanto desde el exterior como para quienes viajan a bordo.

Interior

La cabina transmite silencio y serenidad: un espacio limpio y minimalista que opta por la discreción y el detalle, en lugar de lo estridente. Su configuración en diferentes niveles facilita la interacción entre los ocupantes y su entorno, asegurando control en todo momento.

La protagonista del interior de la elegante Geely EX5 es su pantalla de 15 pulgadas, una de las más fluidas del mercado, la cual permite monitorear el automóvil, comunicarse con el asistente de voz “Hola Geely” y gestionar múltiples funciones de confort.

Los asientos delanteros elevan la experiencia con masaje, ventilación, ajuste eléctrico, bocinas integradas en las cabeceras y, en el caso del copiloto, reposapiés ajustable que garantiza bienestar incluso en trayectos largos. Cada detalle de la confortable Geely EX5 está pensado para priorizar la comodidad de los pasajeros.

El audio también forma parte del diseño, ya que, además de tener una cabina insonorizada que aisla los sonidos del bullicio de la ciudad, cuenta con sistema de audio premium firmado por Flyme Sound con 16 bocinas que logran una atmósfera envolvente.

Otro de los distintivos del SUV 100% eléctrico, es el estilo del volante multifunción que desafía lo convencional: está revestido en piel sintética y ofrece ajuste de altura y profundidad. Ergonómicamente estructurado, resulta suave y cómodo, sin importar el modo de manejo.

Más que un diseño, el futuro

La nueva Geely EX5 ofrece más que una concepción estética moderna. Se complementa de un motor síncrono de imán que ofrece 214 caballos de fuerza (hp). Además, su batería alcanza una autonomía de hasta 470 km y puede cargarse al 100% en seis horas con corriente alterna o al 80% en 20 minutos con corriente directa.

Gracias a esta tecnología, así como a sus más de 12 asistencias presentes al momento de la conducción, la innovadora Geely EX5 logra que el manejo se vuelva refinado, confortable y ligero, con lo que las imperfecciones de las calles pasan desapercibidas.

Integrar innovación y diseño no es tarea sencilla, pero cuando se consigue, el resultado es satisfactorio. Por ello, este vehículo recién llegado a México se posiciona como una de las mejores opciones 100% ecológicas del 2026, al combinar seguridad y elegancia, ideal para una vida familiar y urbana.