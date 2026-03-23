FOTON impulsa transporte inteligente y eléctrico en Expo Summit

La armadora FOTON refuerza su estrategia en México con la presentación de soluciones tecnológicas y vehículos de última generación durante Expo Summit, uno de los encuentros más relevantes del sector logístico y de movilidad.

La compañía exhibe un portafolio centrado en la eficiencia operativa y la reducción del impacto ambiental, con énfasis en su ecosistema de conectividad Smart Connect , una plataforma propia de telemetría avanzada que permite monitorear en tiempo real variables clave de las flotas, desde consumo de combustible hasta comportamiento del conductor.

Este tipo de herramientas, cada vez más demandadas por empresas de logística, buscan reducir costos operativos y mejorar la toma de decisiones basada en datos.

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En el piso de exhibición, FOTON presenta unidades diseñadas para distintos segmentos del transporte comercial. Entre los modelos destacados se encuentra el Galaxus X13, un tractocamión de alto desempeño orientado a operaciones de largo recorrido, que integra un motor Cummins Euro VI de 12.9 litros con capacidad de hasta 552 caballos de fuerza. Su configuración incluye transmisión automatizada y sistemas avanzados de asistencia a la conducción.

Para aplicaciones de carga media, la marca exhibe el S5 Euro VI AMT, un camión que combina potencia y maniobrabilidad con un enfoque en eficiencia de combustible. Con capacidad de carga superior a 6.5 toneladas, este modelo se posiciona como una alternativa para sectores industriales y comerciales que requieren soluciones versátiles en entornos urbanos y regionales.

La electrificación también ocupa un lugar central en la estrategia de la armadora. El modelo eS3, orientado a la distribución de última milla, ofrece una autonomía de hasta 225 kilómetros con cero emisiones, lo que lo convierte en una opción alineada con las nuevas regulaciones ambientales en ciudades.

En la misma línea, la eVIEW Connect amplía la oferta de movilidad eléctrica con una van que alcanza hasta 310 kilómetros de autonomía, dirigida a operaciones logísticas urbanas que requieren eficiencia y flexibilidad.

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Mientras que en el segmento de vehículos utilitarios, la Tunland G7 Chasis Cabina destaca como una pickup enfocada en trabajo pesado, con capacidades de carga y arrastre que la hacen competitiva en sectores como construcción, servicios y distribución.

La participación de FOTON en Expo Summit refleja una tendencia más amplia en la industria: la convergencia entre tecnología, sustentabilidad y eficiencia operativa. En un mercado cada vez más competitivo, donde las empresas buscan optimizar costos y reducir su huella ambiental, las soluciones integradas, que combinan hardware, software y electrificación, se perfilan como el principal diferenciador.

Con esta apuesta, la compañía busca consolidar su posición en el mercado mexicano de vehículos comerciales, donde la modernización de flotas y la adopción de nuevas tecnologías se han convertido en factores clave para la competitividad empresarial.