Financiamiento automotriz creció 2.6% en ene-jun

El financiamiento para la compra de vehículos nuevos incrementó 2.6% durante el primer semestre del presente año, al comparar con el mismo periodo del 2024, con el otorgamiento de 430,587 créditos, pese a que la industria entró en una fase de desaceleración, reportó la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

Guillermo Rosales, presidente de la AMDA, destacó que el porcentaje se encuentra en el nivel más alto de los últimos cinco años para un primer semestre, con 60.7% de participación del total de ventas totales. Aunque existen algunas entidades que han logrado el 70% de las ventas financiadas.

“Las automotrices comercializaron 430,587 a través de las tres principales opciones de crédito representando un avance de 2.6% con 10,978 adicionales”, expuso.

Del total financiado, 341,908 fueron concedidos por financieras de marca (79.4% del mercado); seguido de bancos con 83,127 (19.3%) y autofinanciamiento con 5, 552 (1.3% del mercado).

El financiamiento automotriz creció ligeramente durante el primer semestre, a pesar de la caída del 0.2% en ventas de las de vehículos ligeros de enero a junio del 2025, con la comercialización de 709,341 unidades, en comparación con el mismo período del 2024.

La venta de vehículos nuevos se refleja en el nivel de confianza de los consumidores y el entorno macroeconómico en el que el país se encuentra inmerso.

El financiamiento se ha convertido en una opción casi indispensable para adquirir un automóvil, ya que permite distribuir el costo total en pagos mensuales más manejables.

De acuerdo con Urban Science Latinoamérica, el plazo predominante para el consumidor es de 60 meses para pagar su vehículo, en los segmentos de subcompactos, compactos, pick up y SUV´s; seguido de los 72 meses, 48 y 36 meses. Mientras que los segmentos de lujo y deportivos el plazo es de 36 meses como la primera opción. Respecto al nivel de financiamiento en las entidades federativas como proporción de compras totales, nueve estados se posicionan con un nivel de crédito por debajo del nivel nacional, que ronda en los 60.7%; en tanto, 11 estados destacan con una participación mayor o igual a 70 por ciento.