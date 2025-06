Farmacéuticas y gobierno de EU dialogan sin acuerdo formal sobre baja en precios en medicamentos: Pfizer

A casi un mes de haberse emitido la orden ejecutiva que busca reducir entre un 30 y un 80% el precio de algunos medicamentos en Estados Unidos, aún no se ha llegado a un acuerdo formal entre las empresas farmacéuticas, entre ellas Pfizer, y la administración estadounidense.

“La administración de Estados Unidos ya comenzó una serie de reuniones con empresas. Pfizer estuvo allí, y otras también. Las reuniones fueron cordiales, pero aún no se profundizó en el contenido. Solo se trata de entender ideas de alto nivel y sin compromisos”, aseguró el presidente y CEO de Pfizer, Albert Bourla.

Durante su participación en la 46ª Conferencia Global Anual de Salud, organizada por Goldman Sachs, el directivo explicó que en la orden ejecutiva hay dos aspectos que se analizan.

Uno es qué pasará si los precios bajan dentro de Estados Unidos para igualar a los de Europa u otros países.

Y otro es qué pasa con los precios fuera de Estados Unidos si los precios internacionales se ajustan al alza para acercarse a los precios más altos de Estados Unidos.

“El resultado podría ser desde nada hasta algo muy grande”, subrayó Albert Bourla.

El pasado 12 de mayo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que instruye a las farmacéuticas a reducir los precios de sus medicamentos para igualarlos con los que pagan otros países desarrollados.

La medida establece un plazo de 30 días para que el gobierno defina la meta de precios basadas en el modelo de “Nación Más Favorecida”. El propósito es que las farmacéuticas fijen los precios conforme al valor más bajo registrado entre países pares de Estados Unidos.

Por su parte, el CEO de Pfizer manifestó su expectativa de que, ante la presión estadounidense, los países europeos acepten incrementar sus precios.

Adelantó que si Estados Unidos avanza con un sistema de control de precios, Pfizer podría excluir algunos de sus productos del esquema de reembolsos gubernamentales en mercados donde los precios no se ajusten.

“No sacaremos nuestros productos del mercado, solo sacaremos los del reembolso y los dejaremos en el mercado abierto, y los productos estarán disponibles al precio que, si no quieren reembolsar, que no lo hagan. No es algo que nos gustaría, y no es algo a lo que queramos llegar en absoluto”, comentó.

Evalúa nuevas inversiones

El presidente y director ejecutivo de Pfizer explicó que están abiertos a realizar nuevas inversiones en Estados Unidos, si las condiciones comerciales y regulatorias son favorables.

Recordó que la firma farmacéutica ya opera 13 instalaciones en el país —11 de ellas de manufactura y dos centros de distribución— y que podría transferir producción desde el extranjero, aunque con ciertos costos.

Aunque subrayó que ante la imposición de aranceles y cambios en el estatus de "Nación Más Favorecida" (MFN por su sigla en inglés) generan incertidumbre sobre futuras inversiones.

“La realidad es que somos gente de negocios y la gente de negocios mirará el entorno. ¿Puedo hacer más inversiones si hay aranceles y MFN? Probablemente no. ¿Puedo hacer más inversiones si esas cosas no están? Probablemente sí. De todos modos, queremos hacerlo por la resiliencia de las redes de suministro”, anotó Albert Bourla.

Entonces subrayó la importancia de fortalecer la resiliencia en la cadena de suministro, luego de la pandemia de Covid-19.

Por lo que dijo que algunas empresas, incluida Pfizer, están adoptando un enfoque de producción local. Fabricar en Estados Unidos para Estados Unidos, en Europa para Europa, y en China para China.