Expo MEiH 2026 pondrá en el centro la inversión energética y la integración industrial rumbo a 2030

La evolución del sector energético y su vínculo con la estructura productiva del país serán el eje de Expo MEiH 2026 (Mexico Energy Industry Hub), que se llevará a cabo del 24 al 26 de marzo en Expo Santa Fe, Ciudad de México. El encuentro busca consolidarse como una plataforma de análisis, inversión y vinculación entre empresas del sector energético y cadenas industriales relacionadas.

Organizado por PQ Media Group, grupo al que pertenece la revista Petróleo y Energía, el evento reunirá en su primera edición a expositores nacionales e internacionales y a un perfil de asistentes orientado a la toma de decisiones estratégicas. La agenda contempla la participación de empresas vinculadas con generación eléctrica, energías renovables, electromovilidad, logística sustentable, financiamiento, almacenamiento e innovación tecnológica, sectores que han ganado relevancia en la reconfiguración energética del país.

En el marco de la expo se realizará el Foro Nacional e Internacional de Transición Energética México 2030, espacio de discusión enfocado en tres ejes: transición energética, sustentabilidad y sostenibilidad, y la proyección estratégica hacia 2030. Entre los invitados especiales se contempla la presencia de Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex, así como especialistas del sector privado y organismos internacionales. El objetivo es analizar el papel del sector energético en el crecimiento económico, la competitividad industrial y la atracción de capital.

La dinámica de Expo MEiH 2026 incluirá mesas de negocio y mesas colaborativas para propiciar encuentros entre gobierno, inversionistas, desarrolladores y empresas con proyectos en distintas fases de implementación. Con ello, se busca facilitar esquemas de financiamiento, asociaciones estratégicas y expansión de capacidades productivas en un entorno de transformación energética.

El acceso será gratuito mediante registro previo en expomei.com, donde se encuentra disponible la agenda completa. La convocatoria está dirigida a empresas, inversionistas y profesionales vinculados con energía e industrias relacionadas que buscan integrarse a un espacio de análisis económico y generación de oportunidades.

Con esta primera edición, Expo MEiH 2026 se posiciona como un espacio para examinar el impacto de la transición energética en la economía mexicana y fortalecer la articulación entre política pública, inversión privada y desarrollo industrial.