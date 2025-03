¿Qué es la estrategia ‘Social First’? El eje central del Social Media Week México 2025

El Social Media Week México 2025 (SMW 2025), evento que surgió en ciudades como Nueva York y Londres en 2009, celebrará su décima edición los próximos 10 y 11 de junio en el Polyforum Siqueiros, en la CDMX. Desde su llegada al país en 2015, este evento ha sido un espacio clave para analizar tendencias en redes sociales, tecnología, mercadotecnia y comunicación digital.

En esta edición, el eje central será la estrategia “Social First: the Ultimate Growth Driver”, un enfoque que destaca el papel de las redes sociales no solo como canales de distribución de contenido, sino como el centro de las estrategias de marketing y crecimiento de las marcas.

¿Qué es la estrategia del Social First?

Paula Cutuli, organizadora y fundadora del evento, lo explicó como "Una manera de entender el marketing desde la conexión con las audiencias y el aprovechamiento estratégico de todas las plataformas digitales. No es un enfoque aislado, sino un motor de crecimiento para los negocios. Las marcas que no comprendan cómo generar este crecimiento a partir de la interacción digital están dejando pasar una oportunidad clave en el mercado."

Con esta estrategia, los medios sociales consiguen el protagonismo de los esfuerzos de mercadotecnia, pues de acuerdo con Bruno Cícero, Head of Agency de Google, evolucionaron más allá de su propósito inicial y hoy permiten alcanzar todos los objetivos de negocio, desde la construcción de marca hasta la conversión de ventas. "Las plataformas digitales ya no son solo un canal de interacción social, sino herramientas clave para impulsar el crecimiento. Si sumamos la inteligencia artificial a esta ecuación, las posibilidades de generar estrategias escalables y efectivas se multiplican", afirmó

Por su parte, Amanda Berentein, CEO para México y Latinoamérica y líder regional de clientes en Weber Shandwick, resaltó que el concepto de Social First no debe verse exclusivamente desde una perspectiva digital, sino como una estrategia integral que abarca distintos puntos de contacto con el consumidor. "El Social First no significa exclusivamente redes sociales. Implica cualquier espacio donde las marcas puedan generar conexiones significativas con sus audiencias, ya sea en medios digitales o en canales tradicionales", explicó.