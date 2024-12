Tenemos un ecosistema hostil para los negocios: Giulliano Lopresti

En México tenemos un ecosistema hostil, y egoísta para hacer negocios en donde hay oligopolios y pocos ganadores y en el que destacan los gandallas, plantea Giulliano Lopresti.

Para el autor del libro “Reconstruyendo el tablero. Sé estratégico en tus negocios y en tu vida”, editado por TACK, que circula por las librerías del país, se trata de un ecosistema débil y hay que tener claro que no va a llegar “papá gobierno” a arreglarlo.

Ante esa situación, lo que queda es construir un ecosistema de negocios mucho mejor para todos, “para poder multiplicar” y para convertirlo en una herramienta para resolver algunos de los grandes problemas del país, refiere.

El empresario sostiene que, en el país, la desigualdad nos llevó al populismo y a la división social; sin embargo, el emprendimiento y los negocios serán instrumentos para combatir esos fenómenos sociales.

En ese sentido cuestiona: “Por qué no empezamos a hacer el cambio que queremos a través de las empresas”.

Para ello, propone que los emprendedores y quienes toman las decisiones en las empresas construyan su propio tablero en el que desplieguen su estrategia para hacer prosperar sus negocios, pero, al mismo tiempo, remarca, también coadyuven a reconstruir el tablero de negocios del país, mediante la implementación de un capitalismo responsable.

Esa es la ruta que plantea para terminar con el México de los negocios en los que el cliente no te paga a tiempo y a veces no te paga; donde el gobierno no te paga a tiempo y, en ocasiones, lleva a la quiebra a algunos de sus proveedores.

Portada del libro “Reconstruyendo el tablero. Sé estratégico en tus negocios y en tu vida”.Cortesía

El texto del empresario, que actualmente dirige un grupo restaurantero, plantea que emprender es como cruzar un río, donde quienes toman decisiones de negocios deben imaginar y ejecutar “sin creerse la de más” y expone por qué sí se debe arriesgar a emprender a pesar de la adversidad, con el fin de identificar, crear, capturar y repartir valor.

Dice que para dirigir un negocio se requiere algo así como la habilidad y experiencia e instinto de un taxista como los que transitan todos los días las calles de las ciudades, así como el GPS del que se valen los conductores de taxis de aplicación.

Lo bueno es que, según hace ver, las nuevas tecnologías de la información permiten a los empresarios utilizar la inteligencia artificial para incorporarla a sus GPS, aunque para ello es necesario aprender a hacer las preguntas correctas.

Luego, hay que leer la realidad y aprovechar las oportunidades incluso donde algunos ven solo adversidades.

Como ejemplo subraya que mientras hay quienes buscan una discusión con Estados Unidos y Canadá, con quienes tenemos un tratado comercial, y se empeñan en plantear que la solución a los problemas económicos de las zonas más rezagadas del país son las transferencias de los migrantes, lo que hay que pensar es ver cómo le hacemos para conectar el talento de nuestros profesionistas a la economía de Norteamérica, para de esa forma construir movilidad social.

Entonces regresa a la idea del tablero de los negocios. Dice que en un ecosistema donde solo uno gana y los demás pierden, al final de cuentas pierden todos. Eso lo describe como un capitalismo excesivo y en eso, remarca, no ayuda la narrativa de la clase política que atiza la polarización.

Asegura que una de las causas de ese estado de cosas es la falta de un liderazgo empresarial, porque da por descartado que de la clase política se pueda esperar algo.

“Vamos en sentido contrario. Estamos generando una adicción a los programas sociales que tarde o temprano va a colapsar (…) Estamos haciendo un proyecto político-electoral, no un proyecto económico”.

La única forma de cambiar eso es a través de inversión, de empleo, emprendimiento, empresas, negocios y creando un capitalismo responsable, remarca.

En ese sentido, según el empresario, la apuesta debe ser por una transformación colectiva, donde se puedan construir empleos que permitan a su vez que la gente no dependa de nadie, ni del gobierno ni de la delincuencia.

Su punto es construir economía. Lo que vale es el dinero bien invertido, los empleos bien remunerados, la propiedad privada y un marco jurídico eficiente para poder garantizar a la gente que, trabajando, esforzándose, va a tener oportunidades y va a salir adelante.

En ese tenor, reitera que el libro en cuestión ofrece herramientas para construir un tablero personal y para entender como su propio proyecto puede ser útil para la sociedad.