Día Mundial del Medio Ambiente: Bimbo rebasa las 500,000 hectáreas de agricultura regenerativa

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, Grupo Bimbo informó que al cierre de 2025 superó las 500,000 hectáreas de cultivo bajo prácticas de agricultura regenerativa, un avance que representa un crecimiento cercano al 73% respecto a las más de 290,000 hectáreas reportadas al finalizar 2024.

El resultado forma parte de la estrategia de sustentabilidad de la compañía y de su compromiso de lograr que el 100% de sus ingredientes clave provenga de tierras cultivadas bajo prácticas regenerativas hacia 2050.

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La iniciativa busca fortalecer la resiliencia de los sistemas agrícolas y contribuir a la conservación de los recursos naturales en un contexto marcado por la degradación de los suelos a nivel global.

De acuerdo con la empresa, su modelo de agricultura regenerativa se sustenta en tres pilares: mejorar la salud del suelo, fortalecer la biodiversidad y los ecosistemas, y acompañar a las comunidades productoras en la transición hacia prácticas agrícolas más resilientes.

Para ello, Grupo Bimbo trabaja de manera conjunta con agricultores, proveedores, molineros, centros de investigación y organizaciones especializadas, entre ellas el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), en cultivos estratégicos como trigo, maíz y azúcar.

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Durante 2025, la estrategia amplió su alcance internacional. En Brasil, un proyecto piloto evolucionó hacia una implementación formal que integra a productores locales y proveedores estratégicos. Asimismo, la compañía puso en marcha su primer programa de agricultura regenerativa en el Reino Unido, marcando su entrada a Europa con este modelo productivo.

David Hernández, director global de Compras de Grupo Bimbo, destacó la relevancia de estas acciones para garantizar el futuro de la cadena de suministro de la empresa.

“El campo es el punto de partida de todo lo que hacemos. La agricultura regenerativa nos permite fortalecer la resiliencia de nuestra cadena de suministro, colaborar estrechamente con agricultores y asegurar la disponibilidad de ingredientes clave para el futuro. Al mismo tiempo, contribuimos a mejorar la salud de los suelos y a generar valor compartido para las comunidades agrícolas con las que trabajamos”, afirmó.

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La compañía señaló que este esfuerzo también se relaciona con su estrategia de Nutrición Positiva, enfocada en mejorar el perfil nutrimental de sus productos. Actualmente, el 98% de los productos de consumo diario que comercializa a nivel global cumple con los estándares nutrimentales establecidos por la empresa.

El impulso a la agricultura regenerativa cobra relevancia ante los desafíos ambientales que enfrenta el sector agroalimentario. Según datos compartidos por la compañía, más del 50% de los suelos agrícolas del mundo presenta algún nivel de degradación y las proyecciones apuntan a que esta cifra podría alcanzar el 90% para 2050 si no se modifican las prácticas actuales.

Alejandra Vázquez Langle, directora global de Sustentabilidad de Grupo Bimbo, subrayó que la estrategia forma parte de una visión integral que abarca toda la operación de la empresa.