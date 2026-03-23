Danone comprará Huel por 1,200 millones de dólares para fortalecer portafolio de nutrición funcional

Danone firmó un acuerdo para adquirir Huel, un fabricante británico de alimentos en polvo a base de plantas, por aproximadamente 1,200 millones de dólares, con lo que fortalecerá su portafolio de nutrición funcional.

“En línea con su estrategia Renew Danone, la adquisición ampliará su cartera al espacio de nutrición completa de rápido crecimiento”, expuso la multinacional de la industria alimentaria, enfocada en la producción de productos lácteos y nutrición infantil.

Aunque Danone no reveló el monto de la operación, medios de comunicación en Estados Unidos, dieron a conocer el valor de la adquisición de Huel, citando a fuentes con conocimiento del tema.

Añadieron que se estima que la firma británica registró ingresos superiores a los 250 millones de libras esterlinas en su año fiscal 2025, lo que equivale a aproximadamente 335 millones de dólares.

La empresa de fabricante de productos lácteos añadió que Huel es conocida por su oferta de nutrición completa y equilibrada, que incluye alimentos listos para beber y polvos nutricionales.

La compañía a ser adquirida tiene presencia en mercados como el Reino Unido, Europa y Estados Unidos. Sus productos están disponibles en los anaqueles de alrededor de 25,000 puntos de ventas y opera bajo un modelo de ventas directas al consumidor y en el canal digital.

Con esta adquisición, Danone busca integrar las capacidades digitales y de innovación de Huel con su red global de distribución y experiencia en nutrición, lo que permitirá su expansión más rápida en el negocio de la nutrición funcional.

La transacción está sujeta a las aprobaciones regulatorias y otras condiciones de cierre habituales.

El CEO de Danone, Antonio de San Patricio, expresó que Huel ha logrado crecer en el segmento de nutrición completa, un negocio alineado con la misión de la empresa, de brindar salud a través de los alimentos.

“Combinar su gama y las mejores capacidades digitales de su clase con el alcance global de Danone y la profunda experiencia nutricional ofrece oportunidades emocionantes en el nuevo y de rápido crecimiento espacio nutricionalmente completo, en línea con nuestra estrategia Renew Danone. Esperamos aprender unos de otros y desbloquear nuevas oportunidades y crecimiento para ambas empresas”, manifestó.

Por su parte, CEO de Huel, James McMaster, destacó que después de 10 años de construir una marca con impacto en la salud, ahora han dado un paso más para robustecer su infraestructura, distribución y capacidad de investigación y desarrollo (I+D) con lo que llevarán sus productos a más personas, en nuevos mercados, mientras la demanda de nutrición conveniente sigue creciendo.

“Nos hemos convertido en un negocio omnicanal con una sólida base directa al consumidor, una huella internacional en expansión y un negocio minorista que está escalando rápidamente”, dijo.

“La mayoría de las personas no reciben suficientes proteínas, fibra o los nutrientes adecuados. Ese es el problema que Huel existe para resolver. Con Danone, ahora tendremos la infraestructura, la distribución y la capacidad de I+D para ir más allá”, añadió.