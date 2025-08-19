Vagón del Tren Maya descarriló en la estación de Izamal, Yucatán

Un convoy del Tren Maya descarrilló a las 13:48 horas de este martes tarde en la estación de Izamal, Yucatán, en dirección Cancún-Mérida.

Luego de dos horas, la empresa Tren Maya emitió un breve comunicado en el que explicó parte del incidente, en el cual los pasajeros resultaron ilesos.

Se narra de manera escueta que el tren 304 se trasladaba de Cancún a Mérida, pero al “accesar a baja velocidad a los andenes de la estación, sufrió un percance de vía (sic). Se activaron los protocolos de seguridad a los usuarios, quienes resultaron ilesos y fueron trasladados a sus destinos en autobuses de la empresa. Se integró una Comisión Dictaminadora que ya realiza la investigación sobre el hecho”.

La empresa detalló que el servicio del tren continúa operando con normalidad en el resto de estaciones.

Los usuarios de este servicio fueron los primeros en reportar el incidente.

Las imágenes en redes sociales muestran a pasajeros desalojando los vagones con apoyo de elementos de seguridad, mientras la Guardia Nacional resguarda la estación.

El incidente ocurre en plena temporada vacacional, lo que incrementó la preocupación entre los usuarios.

El tramo 3 del Tren Maya consta de 159.7 kilómetros, que van de Calkiní a Izamal, recorriendo los estados de Campeche y Yucatán.

Su construcción estuvo a cargo del consorcio español-mexicano formado por Construcciones Urales, Gami Ingeniería e Instalaciones y Azvi.