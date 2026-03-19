Comisión Antimonopolio multa con 800 millones de pesos a empresas por monopolio en oxígeno medicinal

La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) ⁠informó este jueves que multó a Praxair y a dos empresas de Grupo Infra con alrededor ⁠de 800 millones de pesos por incluir cláusulas de exclusividad en contratos de abastecimiento de oxígeno medicinal con clínicas y hospitales privados.

Las cláusulas, vigentes al menos desde 2010 hasta 2023 e incluso durante la pandemia de Covid-19, impidieron a los hospitales cambiar de proveedor y obstaculizaron la entrada o el crecimiento de competidores en el mercado, según un comunicado difundido por la CNA.

Grupo Infra fue multado con 723 millones de pesos y Praxair, con 68 millones de pesos.

Los contratos también incluían cláusulas de renovación automática y penalizaciones por terminación anticipada, aplicables a todos los hospitales actuales y futuros de sus clientes.

Las restricciones impidieron que los hospitales accedieran a mejores condiciones de abastecimiento; la ⁠conducta afectó directamente a pacientes que ⁠requerían oxígeno medicinal, ⁠según la Comisión.

La Comisión Nacional Antimonopolio ordenó a las compañías multadas deberán ⁠dejar de aplicar de inmediato las cláusulas de exclusividad en contratos vigentes y renunciar a cualquier penalización por incumplimiento.

Además, los contratos futuros no podrán incluir cláusulas de exclusividad ni de renovación automática, y cada empresa deberá nombrar un oficial de cumplimiento y un auditor independiente para supervisar ⁠la implementación de las medidas correctivas y el cumplimiento de las leyes de competencia.