CMIC pide mayor participación en nueva ley de infraestructura

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Luis Méndez Jaled, consideró que la propuesta de Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar es un paso para construir el marco jurídico que fomente la colaboración público-privado, aunque hay temas pendientes que se tendrán que detallar con claridad en su reglamentación, como el financiamiento de los proyectos, manejo de deuda, transparencia, sostenibilidad o la generación de mayor estadística.

“Todo es perfectible y estamos en la disposición de seguir colaborando y aportar nuestra experiencia técnica de manera activa. La presidente Claudia Sheinbaum ha dicho que la infraestructura va a detonar el desarrollo económico del país y ya se transita en ese camino”, comentó.

En entrevista, dijo que el Consejo de Planeación Estratégica propuesto es un aliciente para el buen desarrollo de las obras, aunque no quita el dedo del renglón de que éste se pueda fortalecer con la propuesta del gremio de que exista un Instituto de Planeación (que se plantea como un organismo autónomo en el que han trabajado desde hace varios años) con perspectiva de largo plazo, con el que se pueda fortalecer la eficiencia y eficacia de la inversión pública y privada mediante el diseño, la estructuración, la priorización y ejecución.

Por el momento, no está contemplada la participación de organizaciones empresariales o académicas en dicho Consejo.

“Los constructores queremos participar más para apoyar. Existe la comunicación con el gobierno y podemos pasar la información de los proyectos en diferentes sectores que hemos definido. Queremos estar adentro con voz y voto”, agregó.

Otros de los aspectos que deben ser considerados en la reglamentación de la ley son: Integración de una comisión mixta en la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), fortalecer los mecanismos de planeación, evaluación, ejecución o robustecimiento de la base de datos de infraestructura estratégica para evolucionar a un sistema articulado con organizaciones clave (SICT, Inegi, IMSS, Conagua…).

Desde su perspectiva, también se debe profundizar en la gestión de pasivos contingentes (se considera incorporar de manera detallada compromisos de pagos futuros vinculados), complementar las acciones de transparencia mediante el desarrollo de plataformas digitales integrales con información reciente de cada proyecto con sus respectivos avances (físico, financiero) para actuar en consecuencia.

En la iniciativa que había presentado el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar sobre inversiones mixtas, de acuerdo con empresarios, el sector privado debía asumir gran parte de los riesgos y eso restaba interés. ¿Cómo ve los riesgos ahora?

De alguna manera lo vemos equilibrado. Faltan detalles en temas de garantizar las tasas de retorno, recursos a largo plazo, garantía y estado de derecho. Son temas que hay que ir afinando para que los proyectos sean bancables y exista un ganar-ganar.

“Estamos elaborando planteamientos con la banca comercial y la de desarrollo para lograr las mejores condiciones de financiamiento”, concluyó.