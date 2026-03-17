Civitatis ofrece experiencias de viaje para conocer México durante el Mundial

La plataforma Civitatis también quiere meter gol y está lista para ofrecer a los turistas nacionales e internacionales que asistan al Mundial de fútbol una oferta de visitas guiadas, excursiones y actividades que les permitan conocer México durante el periodo de juegos y posteriormente.

Con la frase: ¡Vive la pasión del fútbol con El Tri más allá del estadio! y un sitio web desarrollado para la ocasión, la empresa que nació en España se une a los negocios que buscan beneficios futboleros.

“Queremos llenar el viaje de los turistas y que puedan vivir las experiencias que debidamente hemos seleccionado y que incluyen atractivos en todo el país. Por ejemplo, a quienes vayan a Guadalajara a ver algún partido les vamos a acercar una oferta de actividades que hemos preparado en horarios cómodos a los que se puedan adaptar y conocer México, como una excursión a Tequila”, explicó el CEO de Civitatis, Andrés Spitzer.

El directivo que asumió dicho cargo a partir de este año (anteriormente era director de Producto y Tecnología), realiza esta semana su primera visita a México y como parte de sus actividades inauguró en Xochimilco una trajinera tematizada con la identidad de la marca, la cual se puede llegar a abordar en alguno de los tours que ofrecen e incluyen recorridos por Coyoacán y visita a la Casa Azul de Frida Kahlo.

De acuerdo con Spitzer: Latinoamérica es nuestra región prioritaria de crecimiento y México es nuestro segundo mercado más importante, sólo después de España (donde nació la empresa). Con esta nueva estructura de tres hubs (México, Brasil y Argentina) en Civitatis transformamos por completo la oferta de experiencias curadas en español y portugués para todos los viajeros de la región.

Adicionalmente al periodo de juegos, de acuerdo a la experiencia de la plataforma en otros eventos deportivos internacionales de alto nivel, en los meses siguientes se prevé exista un fuerte interés por conocer otros atractivos locales por la gran exposición que se hace a nivel mundial y ellos se dicen preparados para atenderlos.

Interés por México

De acuerdo con la marca, el año pasado en México alcanzó los dos millones de usuarios, duplicando el volumen en comparación con el año previo.

“El deseo de viajar es imparable, pero la incertidumbre generada por el contexto geopolítico hace que el viajero esté priorizando el eje Atlántico. En este nuevo mapa, México se consolida como un gran motor de crecimiento global y un refugio de certidumbre. No es solo un destino estratégico, es la pieza clave que demuestra que el turismo siempre encuentra nuevos y mejores caminos”, agregó Andrés Spitzer.

Civitatis ofrece ahora más de 1,400 actividades en casi 115 destinos de México, con una valoración promedio de 8.9 sobre 10 en opiniones positivas, y avanza de manera constante en el perfeccionamiento de las experiencias previamente curadas, trabajando de manera articulada con entes oficiales de turismo y proveedores locales de cada ciudad y municipio.

Además, recientemente se lanzó la nueva campaña: Viajar es humano, la cuales es respaldada por una encuesta a más de 7,000 usuarios, la cual reveló que 60 % de los viajeros sigue prefiriendo la planificación humana frente a los algoritmos, motivados por la necesidad de información veraz y contrastada.