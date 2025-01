Chirey buscará revertir este 2025 su caída en ventas

Tras haber sufrido un “descalabro” del 30% en sus ventas al cierre del 2024, Chirey Motor México advierte que no es un factor para que la marca china abandone el país, y promete que en 2025 enmendará las fallas que presentó con sus consumidores en el pasado, a través de una estrategia en la post venta, para convertirlo en marca líder.

Svein Azcué, el nuevo vicepresidente de Operaciones de Chirey Motor México, dijo a El Economista que la nueva visión de la marca es que toda decisión corporativa está basada con el cliente, al grado que internamente se instaló un “war room” (cuarto de guerra) de los clientes con mayor índice de problemas.

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la marca Chirey ha tenido problemas con sus autos en México, como defectos de fabricación, falta de refacciones y lentitud en las reparaciones. Uno de los problemas comunes es que falta de firmeza en el brazo de arrastre del eje trasero del modelo Tiggo 4 Pro 2023; problemas de soldadura en el modelo Tiggo 4 y Omoda C5, así como falta de refacciones y negativas a hacer efectiva la garantía.

Chirey, que se había caracterizado en 2023 como la automotriz china que creció como “espuma” en el mercado mexicano por la tecnología “que robaba miradas entre los consumidores”, al siguiente año comenzó a mostrar problemas, lo que repercutió en sus ventas, que la llevó a cerrar el 2024, con una disminución de 30% y dejar de vender más de 10,000 unidades.

No obstante, el vicepresidente de Operaciones de Chirey aseguró que no hay problema de partes, y “quisiera que el publico crea dos cosas: que estamos aquí para quedarnos, no hay opción de salir, pues nos consolidamos en casi 100 puntos de la República Mexicana en puntos de venta y ahí, que los podemos cuidar con el servicio”.

Aunque durante la entrevista reconoce: “Nosotros hemos le hemos fallado algunos clientes en el pasado y estamos de alguna manera (trabajando) dos tácticas: no una enmendar el pasado y dos asegurar que eso no se repita en el futuro”.

Azcué que tomó su cargo en diciembre pasado explicó que ya comenzaron con la reparación e daños; primero se procedió con los clientes “con mayores problemas en el taller y con más antigüedad” para atenderlos y a través de los distribuidores que los clientes regresen a su camino lo antes posible.

“Nuestro diferenciador es post venta, servicio y cuidado del cliente en todo lo que necesite”, aseguró.

De acuerdo con Chirey Internacional, Steve Azcué encabezó con éxito actividades globales destacándose por su capacidad para implementar acciones proactivas dirigidas al crecimiento sostenible de la marca, sus socios comerciales y la eficiencia operativa.

Azcué firmó que no hay problema de desabasto de refacciones, pero sí un cuello de botella que se necesita atender.