CEO de Toyota para Latinoamérica : "Viene un proceso de estabilización y luego vamos a empezar un ciclo de crecimiento"

La industria automotriz en Latinoamérica enfrenta un escenario dinámico, marcado por la recuperación de mercados clave y el avance hacia la electrificación. En este contexto, Toyota se consolida como uno de los líderes en la región, con ventas que alcanzan las 460,000 unidades este año.

Así lo señaló el CEO de Toyota para Latinoamérica y el Caribe, Rafael Chang, quien en conversación con el chileno Diario Financiero destacó la estrategia de crecimiento sustentable de la compañía y su apuesta por un portafolio con distintas tecnologías de bajas emisiones.

Chile se posiciona como una plaza clave para la automotriz japonesa, donde además lidera las ventas con 22,500 vehículos, el 4.9% del total de Toyota en la región.

¿Cómo están viendo a la industria automotriz en la región?

Los números que vemos como mercado y como Toyota son positivos para la región. Estamos vendiendo 460,000 unidades dentro de todo Latinoamérica como Toyota y también vemos que el total del mercado chileno está caminando para unas 300,000 unidades vendidas, donde Toyota Chile destaca siendo el número uno en ventas.

¿Y en otros países cómo les ha ido?

En la región cubrimos cerca de 40 países y somos número uno en la mayoría de ellos, empezando por Brasil. Allí acabamos de hacer un anuncio importante de 2,000 millones de dólares para ampliar nuestra capacidad de producción, pero también para producir más vehículos híbridos. Es una muestra de la confianza que tiene nuestra casa matriz en Latinoamérica.

¿Y 2025 cómo lo ven, cómo lo proyectan?

Vemos a 2025 igual que a este año y, dependiendo del país, esperamos una leve recuperación. Hay mercados como Brasil que están en una recuperación muy fuerte y también vemos positivamente a Argentina. Creemos que viene un proceso de estabilización y creo que vamos a empezar nuevamente un ciclo positivo de crecimiento.

En la región el índice de motorización (cantidad de vehículos por habitante) comparado con el resto de regiones todavía es bajo y es por eso que vemos el potencial.

Electrificación en la región

"Avanzar en la electrificación es un camino sin vuelta, no hay forma de ir para atrás", sostuvo el CEO de Toyota para Latinoamérica y el Caribe. No obstante, planteó que este año ha existido una desaceleración en la venta de los autos 100% eléctricos y que en la región la electromovilidad "todavía no está en el nivel suficiente para que sea práctico a todos los clientes"

¿Cómo ve la desaceleración de la electrificación en la región?

Cuando hablo de desaceleración no es de la electrificación como un todo, porque la electrificación sigue avanzando rápidamente con la introducción de más modelos, sean híbridos, híbridos enchufa-bles o eléctricos. No obstante, se ha ido desacelerando la velocidad de adquisición de autos 100% eléctricos (BEV), pero en su totalidad continúa avanzando.

¿Cómo se puede incentivar y acelerar más la electrificación?

Para acelerar cualquier tecnología, debe ser práctica, accesible y sustentable. Entonces si la adaptación de los 100% eléctricos no está creciendo en la velocidad que se quisiera, es porque alguna de estas tres patas o las tres está desbalanceada.

¿Y en cuánto a regulación?

Aquí es importante el diálogo entre el privado y el Gobierno, porque las regulaciones tienen que ir de la mano también con lo que la industria puede ofrecer. Acá en Chile, nosotros compartimos completamente el objetivo que busca descarbonizar de la Ley de Eficiencia Energética.

¿Sacarán de su portafolio autos a combustión en 2025?

La estrategia de Toyota es multi pathway -o la diversidad de soluciones tecnológicas- y está en línea también con la necesidad de mercado y con las regulaciones de cada país. Por eso tomamos la decisión de ir más por híbridos, pero a la vez ir eliminando algunos productos o versiones de gasolina. Más que eliminar autos, vamos a ir yéndonos hacia un avance de una oferta de cero y baja emisión.