Cáncer de vejiga: un tipo de cáncer poco mencionado

El cáncer de vejiga es una enfermedad que afecta el recubrimiento interno de este órgano, el cual se encarga de almacenar la orina. El Dr. José Gustavo Sánchez Turati, urólogo especializado en urooncología del Centro Médico ABC, señala que este tipo de cáncer es poco discutido, lo que ha favorecido que su diagnóstico sea tardío, momento en el que genera secuelas graves para la salud de las personas.

El impacto del tabaquismo en el cáncer de vejiga

El tabaquismo es el principal factor de riesgo asociado al cáncer de vejiga, siendo responsable de aproximadamente el 50% de los casos diagnosticados. Este riesgo es significativo independientemente del tipo de cigarro consumido, ya sea convencional o de bajo contenido de nicotina, lo que demuestra que el hábito de fumar aumenta considerablemente las probabilidades de desarrollar esta enfermedad. Además, aunque aún se encuentra en estudio, se ha comenzado a sospechar que el uso de cigarrillos electrónicos podría también estar relacionado con el cáncer de vejiga, ya que estos dispositivos contienen una variedad de sustancias químicas y toxinas que podrían contribuir a la formación de tumores. Las toxinas inhaladas por el fumador se filtran a través del torrente sanguíneo, llegando a la vejiga, donde pueden acumularse y causar daño celular, favoreciendo la mutación de las células y, eventualmente, el desarrollo de cáncer.

Además del consumo de tabaco, existen otros factores de riesgo que también han sido relacionados con el cáncer de vejiga. La exposición a ciertos productos químicos industriales, como los utilizados en la fabricación de plásticos, productos de caucho o textiles; se asocia con un aumento en la incidencia de esta enfermedad. Algunos tintes, tanto de la industria textil como la cosmética en ciertos tintes de cabello, también se consideran factores de riesgo debido a su contenido de compuestos carcinogénicos. Además, las personas que laboran en industrias que involucran el manejo de metales pesados, como el cadmio o el cromo, tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de vejiga, dado que estos metales pueden ser tóxicos para las células del revestimiento vesical.

Fuera de los factores ambientales y ocupacionales, ciertos problemas médicos también pueden aumentar el riesgo de cáncer de vejiga. Las personas que sufren de infecciones crónicas del tracto urinario o que han utilizado sondas vesicales de larga duración, como las que se emplean en pacientes con enfermedades neurológicas o problemas de incontinencia, están en un riesgo más alto de desarrollar este tipo de cáncer. Las infecciones crónicas pueden irritar la vejiga y aumentar la probabilidad de que las células de su revestimiento se transformen en células malignas.

Una característica importante del cáncer de vejiga es que su incidencia es significativamente mayor en hombres que en mujeres, con una proporción de casos que favorece a los primeros. Sin embargo, esta diferencia está comenzando a disminuir, en gran parte debido al aumento en el consumo de tabaco entre las mujeres, lo que ha incrementado el riesgo de desarrollar la enfermedad en este grupo. Este fenómeno es especialmente notorio en países como México, donde el tabaquismo en mujeres se ha incrementado. Como resultado, las tasas de cáncer de vejiga en mujeres están aumentando, lo que refleja la importancia de abordar el tabaquismo y sus riesgos en ambos géneros.

Síntomas: El cáncer de vejiga puede parecer una infección urinaria

El Dr. Sánchez Turati señala que en el cáncer de vejiga existen dos signos base, uno es el sangrado en la orina o hematuria y el otros es el ardor al orinar o disuria; pero al ser signos que pueden relacionarse a otras condiciones, incluso algunas de poca gravedad, suelen pasar inadvertidas cuando el padecimiento está en una etapa temprana.

En los hombres el sangrado o ardor al orinar se suele relacionar principalmente con problemas prostáticos o infecciones urinarias; mientras que en las mujeres también es concerniente a infecciones urinarias o en alteraciones de la menstruación, síntomas climatéricos o resequedad vaginal.

Aunque el cáncer de vejiga no es estrictamente hereditario, sí existe la predisposición genética, lo que aumenta la susceptibilidad a esta condición; de igual forma, es más común en personas mayores a 60 años, aunque esto no descarta su desarrollo incluso desde la adolescencia; lo importante a tener presente es identificar los factores de riesgo.

En caso de presentar sangrado en la orina u ardor al orinar y contar con uno o más factores de riesgo, lo ideal es acudir con un médico urólogo, quien mediante diversos estudios podrá identificar el origen de estos síntomas.

El principal error que hay al momento del diagnóstico de cáncer de vejiga, es asumir que el sangrado proviene solamente de una infección, sin realizar estudios adicionales para descartar la presencia de tumores, ya que es posible que los tumores cancerígenos provoquen infecciones, lo que a su vez resulta en el sangrado o ardor, pero al atenderse únicamente esto último, no se diagnostica el cáncer en una etapa temprana.

El diagnóstico comienza mediante un ultrasonido de riñones, uréteres y vejiga; aunque en este estudio no se ven por completo los uréteres, puede ser un método de abordaje; en caso de no detectar nada, se debe de realizar un estudio de cistoscopia, donde se emplea una cámara para identificar el motivo del sangrado, adicionalmente este procedimiento permite realizar una biopsia lo que no solamente permitirá diagnosticar si hay o no cáncer de vejiga, también permitirá determinar su tipo.

El tratamiento en etapa temprana es la mejor opción

Los tratamientos variarán en función al tipo de cáncer y su estadio. El carcinoma urotelial o carcinoma de células transicionales es el más frecuente en presentarse, pero también puede haber carcinoma escamoso, adenocarcinoma, carcinoma de células pequeñas o rabdomiosarcoma.

En etapas tempranas la quimioterapia intravesical puede ser efectiva, esto quiere decir que se coloca el medicamento contra el cáncer de manera directa en el interior de la vejiga, lo que trae múltiples beneficios para la persona, más allá de ayudar a combatir el cáncer no se afecta sistémicamente al paciente.

Para casos avanzados o agresivos existen varias opciones para el manejo: Iniciando por la cirugía como método de diagnóstico y tratamiento, para tumores superficiales (resección transuretral de la vejiga); mientras que para casos aún más avanzados existen manejos como quimioterapia, inmunoterapia radioterapia o puede llegar a necesitar de una cistectomía, en donde se extirpa de manera parcial o total la vejiga, además de los ganglios linfáticos.

Detectar el cáncer de vejiga de manera temprana permite realizar intervenciones menos invasivas y reducir el riesgo de metástasis.

Aunque no existe una manera directa de prevenir la aparición de este cáncer, se pueden emplear acciones que ayudan en gran medida a disminuir el riesgo de su desarrollo. Lo principal es evitar el consumo de tabaco en cualquiera de sus presentaciones, además de comer frutas y verduras, limitar la exposición a químicos tóxicos y beber buenas cantidades de agua, esto ayuda a diluir las toxinas que ingresan al organismo, ayudan a que pase menos tiempo dentro de la vejiga y disminuir el riesgo de que puedan favorecer el desarrollo de este padecimiento.

Por último, el Dr. Sánchez Turati comenta que el sangrado en la orina puede ser visible o no visible a simple vista, así que, en caso de haber presentado sangrado visible por una infección u otra causa, así como contar con múltiples factores de riesgo, es una buena idea realizar de manera anual un análisis de orina donde se analice la presencia de eritrocitos o de glóbulos rojos, lo que permitirá descartar la presencia de hematuria y en caso de confirmar, llegar a una intervención temprana.

En el Centro Médico ABC se cuenta con el área de Medicina Interna, donde podrás encontrar apoyo en el caso de detectar sangrado en la orina o de querer descartar esta condición. Por otro lado, en caso de un diagnóstico de cáncer, en el Centro de Cáncer encontrar el equipo necesario para recibir tratamiento en cualquier etapa de esta enfermedad.