Cambio climático y futuro agrícola: UPL lidera el cambio desde México

La agricultura es hoy más relevante que nunca: está en el centro de los esfuerzos por mitigar el cambio climático, garantizar la seguridad alimentaria y promover el desarrollo sostenible. UPL, con presencia global y una sólida base en México, asume este reto a través de soluciones tecnológicas y biológicas que transforman la manera en que se cultivan, protegen y distribuyen los alimentos.

Con un portafolio que da acceso al 90% de la canasta alimentaria mundial, UPL se consolida como un referente global en innovación agrícola. Su misión va más allá de desarrollar productos: busca transformar la agricultura en una actividad más resiliente, sostenible y preparada para enfrentar los desafíos climáticos.

“La resiliencia es clave cuando hablamos del clima y el cambio climático. Ya sea una lluvia intensa o una ola de calor, estos eventos ejercen una gran presión sobre la productividad. Por eso, desde nuestros productos y servicios, buscamos constantemente qué herramientas podemos ofrecer a los agricultores para fortalecer esa capacidad de resistencia en el campo”, afirmó Mike Frank, CEO del Negocio Global de Protección de Cultivos de UPL, en entrevista con El Economista.

Bajo esta visión, la sostenibilidad se convierte en un eje rector de su operación global. En lugar de abordarla como un concepto estático, UPL propone “reimaginar la sostenibilidad agrícola”, enfocándose en tecnologías y soluciones que ayuden a los agricultores a adaptarse a condiciones cada vez más extremas.

“Realmente nos centramos en ayudar a los agricultores a ser más resilientes. […] A veces las soluciones son herramientas tradicionales, como los productos de protección vegetal que eliminan enfermedades, insectos o malezas. Pero cada vez más, también ofrecemos herramientas que ayudan a las plantas a desarrollarse en condiciones de estrés. Nos referimos a nuestras soluciones biológicas, o NPP, que forman parte del negocio de protección natural de cultivos. Es una parte creciente de nuestro negocio y los agricultores que usan estas herramientas encuentran que sus ganancias son más consistentes.”, explicó.

Además, UPL ha introducido mecanismos de seguro climático, disponibles en algunos países, para proteger a los agricultores ante pérdidas provocadas por fenómenos meteorológicos extremos.

Saltillo: epicentro de la innovación global

Uno de los pilares clave para el desarrollo de estas soluciones se encuentra en México. En Saltillo, en el norte del país, UPL ha instalado el NPP Research Center en Saltillo que se ha convertido en un actor clave dentro de su red global de innovación y que impulsa su agenda de biosoluciones.

“En el norte de México contamos con un centro de investigación y desarrollo (R&D), así como tres plantas de fabricación, donde trabajamos en el desarrollo de herramientas y tecnologías que puedan aportar valor directo a los agricultores”, señaló Frank. “En UPL medimos la innovación a través de lo que llamamos la tasa de innovación, que corresponde al porcentaje de productos vendidos por nosotros en los últimos cinco años. Actualmente, alrededor del 15% de nuestro portafolio corresponde a productos nuevos, así que la tasa de innovación es del 15%”.

Basado en el trabajo que se está realizando en el estado y en otros lugares del mundo, el CEO anticipa que en los próximos tres o cinco años la tasa de innovación será cercana al 30%.

La elección de Saltillo no es casual. UPL ha encontrado en esta región una combinación ideal de talento científico, infraestructura productiva y acceso a recursos clave. “Desde un punto de vista de talento, hemos encontrado que el acceso a buenas ciencias y científicos es realmente fuerte en México”, destacó.

Producción, seguridad y compromiso con los agricultores

UPL no solo trabaja para ofrecer soluciones sostenibles, también ha puesto en marcha procesos internos de producción responsable. De acuerdo con Frank, sus instalaciones utilizan en gran medida energía renovable, optimizan el uso del agua y minimizan el impacto ambiental, posicionándose dentro del Índice de Sostenibilidad Dow Jones (DJSI) como una empresa líder en protección global en términos de sostenibilidad.

La seguridad de los productos y el buen uso en campo son otros de los ejes centrales para la compañía. UPL ha implementado programas de capacitación intensiva para agricultores y distribuidores en toda Latinoamérica.

“Solo el año pasado entrenamos a más de 23,000 agricultores y distribuidores en toda la región LATAM en prácticas de uso seguro para nuestros productos. Tenemos unidades móviles que recorren el país y utilizan herramientas de entrenamiento muy sofisticadas. Es algo de lo que nuestra organización está muy orgullosa y creo que lo hacemos muy bien”, dijo.

México, socio estratégico

UPL reconoce la importancia de México como potencia agrícola y país clave dentro de su estrategia global. “México es un gran país agrícola, no solo para la consumación doméstica, sino también para la exportación. Creemos que la agricultura es la industria más importante del mundo porque ayuda a alimentar al planeta”, subrayó Frank.

No obstante, el directivo también señaló algunos desafíos regulatorios, especialmente para el avance de productos biológicos. Aunque México cuenta con un marco sólido, el proceso de aprobación aún presenta obstáculos. “Nos gustaría ver un ambiente regulatorio en México similar al de países como Brasil, donde en 12 meses, si la ciencia es sólida, se aprueba una solución biológica”, expresó.

Finalmente, Mike Frank envía un mensaje desde la dirección global de UPL: “A menudo la gente, especialmente en los centros urbanos, no piensa en la agricultura. Muchos jóvenes piensan que los productos de comida vienen del mercado local. No realizan que al final del día hay un grupo de agricultores que trabajan duro para producir esa comida. […] Es importante que los agricultores se apoyen para continuar manejando el motor económico y la seguridad alimentaria para México y realmente para el mundo”.

De esta manera, UPL se proyecta como una compañía con visión a largo plazo, comprometida con la innovación, el desarrollo sostenible y el bienestar de los agricultores. Su trabajo es un recordatorio de que el futuro de la agricultura también se está cultivando en México.