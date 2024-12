Bodegas Cetto, cerca de cumplir 100 años como la familia más antigua haciendo vino en México

El pasado 26 de noviembre, Bodegas Cetto, la empresa más grande en la industria vitivinícola en México, presentó el documental “Agricultores de corazón”, una producción de National Geographic Creative Works, en la que se revela la tradición que ha llevado a esta familia a conservar un legado en esta industria a lo largo de 96 años.

Durante la presentación, que se llevó a cabo en la Boutique Cetto, Luis Ángelo Cetto, gerente de marca de vinos, mencionó que lo más relevante de este proyecto es que, “por primera vez vamos a contar nuestra historia a través de unos ojos, de una mirada de un tercero”.

Explicó que la historia de la empresa, ubicada en el Valle de Guadalupe, en Baja California, se ha contado a través de libros y entrevistas, “pero esta es la primera vez que lo estamos contando a través de los ojos de alguien más”, “y quién mejor que justamente exploradores de Nat Geo, que son natamente (sic) curiosos”.

Añadió que, como parte de este proyecto, se lanzará un paquete de unas 5,000 unidades, edición limitada, “que es una mezcla de nuestra línea Sierra Blanca con la marca de National Geographic”.

Por su parte, Paulina Gómez, Sr Manager Disney Advertising Sales and Partnerships, expresó su entusiasmo por el proyecto y mencionó que “contar historias es lo que nos apasiona, y haber tenido la oportunidad de ir al Valle de Guadalupe para conocer a todas estas personas que forman y han formado parte de este legado ha sido una gran experiencia”.

“Lo que hace esta serie es que nos lleva al Valle de Guadalupe para conocer la tradición que nos lleva al vínculo entre la tierra, la cultura y el legado de una familia de casi 100 años”, dijo.

Mencionó que el Episodio 1 (de un total de 4) ya está disponible, y se encuentra en todas las plataformas de National Geographic Latinoamérica (en el sitio natgeola.com/agricultores-de-corazon), además de que habrá contenido en redes sociales, formatos especiales para televisión y un playlist en el sitio de YouTube de National Geographic.

En el proyecto participaron los exploradores Dominic Bracco (fotógrafo documental y artista conceptual), Meghan Dhaliwal (fotoperiodista) y Anny Peralta (investigadora y conservacionista), quienes cuentan esta historia a través de su lente y conocimientos.

Finalmente, Dominic Bracco y Meghan Dhaliwal enviaron un video en el que expresaron “estamos felices de que nos acompañen en el lanzamiento de la miniserie “Agricultores de corazón”, gracias a la familia Cetto por habernos abierto las puertas para conocer la pasión con la que trabajan la tierra, y este legado que tiene la empresa, más de 90 años aquí en México produciendo vinos”.

“Gracias a todos los que nos acompañan para celebrar las buenas historias. Los invitamos a ver la serie a partir del día 25 de noviembre en la plataforma de National Geographic de Latinoamérica”.

Cetto, un legado que honra a la tradición y se renueva

Luis Ángelo Cetto, gerente de marca de vino, afirmó en entrevista para el Economista, que lo más importante para la empresa ha sido democratizar el vino, en el sentido de que, “nosotros contamos con más de 14 líneas de vino y 46 etiquetas”, “pero hemos logrado sacar esas líneas (de producción) en cada estrato socioeconómico, en cada banda de precio, para poder brindar vino muy accesible a absolutamente todo el mundo”.

Respecto a qué es lo que hace diferente a Vinos Cetto de otras marcas, Angelo afirmó que el hecho de ser una misma familia y no haber cambiado de propietarios es lo que les ha permitido seguir una misma filosofía, “seguimos teniendo el mismo amor por la tierra, que nos va transmitiendo justo el familiar que está arriba de nosotros”.

En cuanto a cómo influye la región en la calidad y el carácter de los vinos, explicó que estos aspectos intervienen en el terroir, que tiene qué ver con aspectos como el clima, la tierra, el suelo y la tradición.

“Nosotros que manejamos 1,200 hectáreas contamos con microclimas, eso significa que podemos tener una hectárea al lado de otra, de la misma uva, de la misma variedad y del mismo año de viñedo, y aun así puede saber completamente diferente todo, todo es completamente variable”.

También mencionó que entre algunos de los vinos más representativos de Cetto se encuentran el Zinfandel, el rosado de la línea clásica, el Petite Sirah y el de Reserva Privada, considerado la joya de la casa, el Nebbiolo.

Finalmente, Luis Ángelo mencionó que define a la marca en la actualidad como alguien persistente y apasionado por lo que hace, “lo que yo aprendí no es algo que necesariamente me enseñó la maestría o me enseñó la carrera, es algo que me ha enseñado mi papá, algo que me han enseñado mis primos mayores, es algo que yo procuraré enseñarles a mis hijos”.

