Cómo blindar tu tesorería ante riesgos geopolíticos y fluctuaciones del dólar

El entorno global actual se caracteriza por una creciente incertidumbre derivada de conflictos bélicos y acontecimientos geopolíticos. En este contexto, comprender el comportamiento del tipo de cambio peso-dólar resulta fundamental para anticipar riesgos y fortalecer la toma de decisiones financieras.

Ante esta situación, instituciones financieras como Banco BASE, con 39 años de experiencia en divisas, han desarrollado soluciones clave para ayudar a empresas que necesitan operar con certeza y proteger sus activos y tesorerías, incluso en los escenarios más complejos.

Branded ContentShutterstock

El primer paso es informarse, ya que la información es clave para anticiparse a cualquier acontecimiento. Como se mostró en un estudio de BASE, el tipo de cambio del peso dólar es altamente susceptible a lo que sucede en el exterior y para cualquier tesorería es imperativo mantener un alto nivel de información financiera que les permita prever cualquier escenario en el futuro.

La acción de establecer tipos de cambio objetivos es la mejor práctica para mantener a raya la volatilidad. Cuando las tesorerías definen el tipo de cambio dentro de la realidad del mercado donde la empresa puede continuar con sus operaciones, les permite aprovechar las oportunidades que existen dentro de los movimientos cambiarios.

La situación Geopolítica, el conflicto Irán-Israel, se tradujo rápidamente en movimientos cambiarios: en un lapso inferior a 48 horas, el peso mexicano presentó una fluctuación cercana a 60 centavos, generando ventanas de oportunidad, tanto para importadores como para exportadores. El tipo de cambio tocó un máximo no visto en las últimas tres semanas, reflejando un aumento en la aversión al riesgo y un reposicionamiento de portafolios en el mercado cambiario.

Branded ContentShutterstock

Recibir asesoría experta es fundamental, pues entender el impacto de los acontecimientos internacionales no es sencillo y los profesionales de la tesorería tienen grandes retos todos los días al asignar recursos limitados a tareas ilimitadas.

Para facilitar la toma de decisiones y obtener mejores resultados, resulta clave contar con el respaldo de especialistas en el mercado cambiario. Su experiencia permite ofrecer una visión más amplia del contexto y las noticias, además de ayudar en el diseño de escenarios que anticipen posibles efectos del tipo de cambio en el flujo de efectivo.

Las empresas que no toman con seriedad su respuesta frente a los imprevistos en el mercado cambiario están más expuestas a sufrir pérdidas derivadas de la volatilidad, a incrementar su pasivo bancario y encarecer la operación de su negocio como consecuencia de una mala planeación financiera.

Branded ContentShutterstock

Por su parte, tomar acción con anticipación es de suma importancia, ya que responder a los acontecimientos, únicamente hasta que estos sucedan, reducen el campo de acción de las tesorerías para salir bien librados de cualquier riesgo.

Finalmente, los expertos y especialistas en tesorería y divisas de Banco BASE, recomiendan que entender cómo responde el tipo de cambio peso dólar ante eventos geopolíticos es clave para anticipar riesgos y tomar mejores decisiones financieras. Para más información visita: bancobase.com