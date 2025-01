ATIM pide explotación temporal comercial de espectro en comunidades desprotegidas

La Asociación de Telecomunicaciones Independientes de México (ATIM), una entidad que defiende los intereses de 306 sistemas de televisión e Internet por fibra óptica y de cobertura en poblaciones rurales y suburbanas de todo el país, planteó el análisis de una asignación temporal de espectro radioeléctrico para servicios comerciales de Internet y telefonía en aquellas localidades de escasa población y de geografía inaccesible para la infraestructura cableada.

Una hipotética aprobación de esta propuesta beneficiaría a decenas de micro y pequeños operadores ubicados en el México más rezagado en conectividad, que a diario hacen malabares por conseguir financiamiento para desarrollar infraestructura; para proveer servicio o contenido, y al mismo tiempo para lograr concesiones de espectro, para de esta manera ser los primeros operadores en abrir mercado en esas poblaciones, de incluso un centenar de hogares también muy dispersos.

En este contexto se respalda la ATIM: que el Estado asigne gratuitamente y de manera temporal el espectro a aquellos operadores que arriesguen su dinero para llevar Internet a la capa más difícil de la población por brechas de uso y acceso, que resultan ser unos cinco millones de mexicanos.

La ATIM propone que este tipo de asignación temporal se mantenga hasta que el micro operador haya desarrollado infraestructura o en tanto un tercer operador aparezca en el mercado, con lo que se atajarían así cuestiones de competencia económica.

“Espectro hay y es mucho el que no se usa, inclusive en zonas urbanas las frecuencias están apagadas por su costo caro”, dijo Salomón Padilla, líder la de ATIM. “Son tan caras las frecuencias, tan complicadas las obtenciones de la concesión y tan difícil el financiamiento, que mejor nadie prefiere dar el servicio allí o lo hacen con espectro de uso libre, pero no es lo idóneo”.

En México, el espectro radioeléctrico se ha encarecido a doble dígito en su explotación por las políticas fiscales del Estado por su aprovechamiento en servicios comerciales. Esto ha provocado que en años recientes una licitación de bandas quedara prácticamente desierta y que dos de los tres operadores nacionales devolvieran todo o parte de su espectro.

También en México, existen disponibles lotes de espectro de distinta naturaleza técnica con poder para ampliar la cobertura o la capacidad del Internet móvil, pero que no han sido adjudicado por su alto costo. Ejemplos son los espectros de los 800 y 850 MHz o de los 2.1 y 2.5 GHz.

“La propuesta está: el Estado asigna temporalmente las frecuencias sin cobro y nosotros vamos y abrimos el mercado en esa localidad de la sierra donde sólo hay 50 caseríos. No pedimos espectro nacional, sólo el necesario para cubrir esas localidades. Yo pongo la red y tú, gobierno, no me cobras por el espectro por un tiempo o hasta que llegue un tercero (…) Nosotros, como ATIM, ya estamos allí, sobre el terreno y sabemos cómo hacerle”, dijo Salomón Padilla.

Mucho de ese terreno lo tiene planchado la Asociación de Telecomunicaciones Independientes de México. La ATIM está en, cuando menos, 300 poblaciones desprotegidas o inaccesibles de 28 estados de la República y en uno de los tres que no está, la organización apunta a que esto obedece a obstaculización de un operador nacional.

Los micro y pequeños operadores agremiados a la ATIM están presentes con su infraestructura en 580,000 hogares, a través allí de 600,000 accesos de Internet o telefonía, o un combo de ambos. La ATIM afirma que la Infraestructura combinada de sus socios cubre 1.5 millones de casas pasadas y con impacto directo a más de 2 millones 500,000 mexicanos, datos que pudieran ser envidia para la estatal CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos.

La propuesta de la Asociación de Telecomunicaciones Independientes de México se enmarca en el contexto de la construcción de las leyes secundarias resultantes de una reforma de simplificación orgánica que acabó con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), por lo que el Congreso trabaja para adecuar el mercado legal a un nuevo contexto.

La ATIM, en conjunto con la Amomvac, la organización WISP, y CAPOT, presentaron a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, en parte autoridad sustituta del IFT, un documento donde todas esas organizaciones manifiestan tus preocupaciones sobre la inversión, el mercado regulatorio, los operadores piratas, y desde el que también acompañan con planteamientos para un desempeño del sector de telecomunicaciones en general.

“Queremos ser transparentes y por ende, que también se establezca una normativa transparente. Que se creen reglas equitativas para el acceso a la infraestructura pasiva; es decir, por ejemplo, si a CFE le cobran tres pesos por usar un poste, también a nosotros. Queremos que esto se garantice en las leyes secundarias, eso es parte de lo que dará certeza a la inversión en este sector. El Estado puede ver que, con nosotros, no tendrá tantos gastos en esas localidades desde el punto de despliegue de fibra óptica”, platicó Salomón Padilla.

La incertidumbre a la inversión en el sector de las telecomunicaciones de México, no se aleja desde que el Legislativo validó que la prestación del servicio de Internet que preste el Estado por el mercado no será catalogada como un indicio de monopolio.

Desde entonces, diversos actores han recalibrado su grado de inversión en el país y otros definieron no participar en la ya cancelada subasta de espectro para servicios 5G: “En este momento, nosotros no hubiéramos entrado a la licitación de 5G (…) Lo estudiamos en precio, pero en un gobierno que no ha dicho bien qué es lo que quiere, decidimos no ir, y luego vino la sorpresa de la cancelación. Esas son situaciones que mantienen la incertidumbre”, comentó.

“Estos son los tiempos de proponer. Se vienen seis meses para sacar las leyes secundarias, con normativas equitativas y transparentes. Es lo que toda la industria espera. Hay que reconocer que el IFT, en los últimos dos años, hizo un trabajo increíble atacar los retos; y siguió trabajando, incluso cuando la delincuencia quiso obstaculizar a sus inspectores”.

ATIM dijo decantarse por una regla de “nación más favorecida”, que privilegie el desarrollo de conectividad sin incertidumbre.

“La reforma ya está aquí y nos subimos a ella, pero eso no quiere decir que vamos a apoyar las barreras y la discriminación (…) Busquemos mecanismos de remuneración justa por uso del espectro. Busquemos reglas equitativas (…) ¿Por qué no han funcionado o no del todo las empresas públicas y las empresas nacionales en esos lugares? Porque no conocen las necesidades de las poblaciones. No es lo mismo conectar los Tuxtla, que la sierra de Guerrero. Aquí estamos, listos, para un éxito conjunto. Esperamos que nos escuchen en las leyes secundarias. Si no lo hacen y ocurre un fracaso, no será fracaso nuestro. Y si es un éxito, qué bien, los vamos a felicitar”.