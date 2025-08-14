La ARTF vuelve a ampliar una junta de aclaraciones en compra de trenes

La Agencia Reguladora de Transporte Ferroviaria (ARTF) anunció este jueves que reanudará el próximo 19 de agosto la cuarta y última junta de aclaraciones del proceso de licitación internacional para la compra de 15 trenes con capacidad de 700 pasajeros para la ruta México-Pachuca.

Sin embargo, mantiene la fecha de entrega de propuestas técnicas y económicas para el primero de septiembre y el fallo planea darse a conocer nueve días después.

“Se informa que la presente junta se suspende por el volumen y complejidad de los cuestionamientos, por lo que se requiere mayor tiempo para otorgar las respuestas”, refirió la dependencia a cargo de Andrés Lajous.

En la junta referida Alstom Ferroviaria México entregó 92 preguntas, CRRC Zhuzhou Locomotive 27 y CAF México siete.

Así, de mantener el actual calendario de actividades, las empresas tendrán 12 días para entregar su documentación a la ARTF, como parte de una licitación que inicialmente contemplaba una junta de aclaraciones y ante la cantidad de preguntas (con base en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, LAASSP) ha tenido que ampliar los plazos.

En el acta de diferimiento se puede leer que la representante del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) manifestó:

- Al advertirse que hay preguntas reiteradas por los licitantes, se sugiere a la convocante que se verifique que las respuestas sean claras, considerando que esta es la última junta de aclaraciones del procedimiento.

- Tener comunicación con las áreas involucradas en los proyectos que se llevan a cabo a la par de la presente licitación, para cuidar los tiempos y tener los trenes en la fecha programada.