Argentina registra superávit comercial de 1,402 millones de dólares en agosto

El Intercambio Comercial Argentino (ICA) registró en agosto un saldo positivo de 1,402 millones de dólares, dijo el jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), un dato muy superior al esperado por el mercado.

Analistas consultados por Reuters proyectaron un superávit de 800 millones de dólares para el octavo mes del año.

Según los datos del INDEC, las exportaciones aumentaron un 16.4% a 7,865 millones de dólares y las importaciones treparon el 32.4% a 6,463 millones de dólares.

El sector energético, gracias a los aportes de la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, aportó 1,056 millones de dólares en exportaciones mientras que importó productos por 307 millones de dólares, lo que resultó en un superávit en su balanza comercial de casi 750 millones de dólares.

La tercera economía más grande de América Latina registró una racha de 21 meses consecutivos de superávit desde la llegada del liberal Javier Milei a la presidencia en diciembre del 2023.

El ingreso de divisas es crucial para la economía del país austral, que enfrenta una tensión en el mercado cambiario tras la dura derrota electoral que sufrió el oficialismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre.