Argentina ya no está obligada a entregar el 51% de YPF

La causa por la expropiación de YPF, que lleva 10 años, sumó otro capítulo, en este caso favorable para Argentina. La Corte de Apelaciones de Nueva York resolvió que el Estado argentino no deberá entregar el 51% de las acciones de la petrolera en su poder, como ordenó la jueza Loretta Preska, mientras sigue la apelación.

"Por la presente se ordena que se concedan las mociones de suspensión y que se suspendan las órdenes del tribunal de distrito del 30 de junio de 2025 en espera de la resolución de estas apelaciones", dice el fallo.

La Corte de Apelaciones también ordenó que se concedan las mociones del gobierno de Estados Unidos para presentar escritos como amicus curiae, según el escrito que fue difundido por la Procuraduría. Se trata de la primera victoria judicial de Argentina en este caso por un largo tiempo. Si bien la Corte de Apelaciones no resuelve la cuestión de fondo -se estima lo hará más adelante-, el país obtiene algo de aire para enfrentar las siguientes instancias.

La defensa argentina también pretende que la Cámara de Apelaciones desestime el fallo que obliga al país a pagar 16,100 millones de dólares a los fondos querellantes.

El fallo, que se esperaba el martes, implica un alivio para el país ya que resolvió la apelación más urgente de Argentina: que se suspenda la ejecución de la sentencia hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

Gobierno celebró la decisión

El Gobierno argentino destacó la suspensión de la entrega de acciones de YPF que resolvió la Corte de Apelaciones. Y ponderó, además, la decisión de la Justicia respecto a habilitar la participación como "amicus curiae" del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que respaldó la posición argentina.

"Esta decisión garantiza que la República Argentina conserve la participación mayoritaria del Estado Nacional en la compañía mientras avanza la apelación, constituyendo un paso decisivo en la defensa de un activo estratégico y de los intereses de todos los argentinos", señalaron desde la Procuración del Tesoro en un comunicado.

Si bien la Corte de Apelaciones no resuelve la cuestión de fondo, el país obtiene algo de aire para enfrentar las siguientes instancias.

"Dicho fallo es consecuencia directa de décadas de estatismo y políticas intervencionistas que perjudicaron gravemente a la Nación", agregaron desde la Procuración. "Hoy, bajo el liderazgo del Presidente Javier Milei, la Argentina ejerce plenamente su derecho a la defensa, utilizando todas las herramientas legales disponibles".