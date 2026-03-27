El 81% de las empresas tiene afectaciones por aranceles en México: gobierno de China

Una encuesta levantada por el Ministerio de Comercio de China arrojó que 81.1% de las empresas participantes tiene afectaciones por el aumento de aranceles impuesto por México a la importación de productos chinos desde el pasado 1 de enero.

Los encuestados consideran que las medidas investigadas causan obstáculos o restricciones al ingreso de sus productos al mercado mexicano.

Otras empresas indicaron en 2025 que aún no se veían afectadas, dado que las medidas aún no se habían implementado formalmente, pero expresaron preocupación por posibles impactos negativos en el futuro.

El Ministerio de Comercio inició una investigación y levantó una encuesta sobre los aumentos arancelarios que impuso México a 1,463 clasificaciones de productos automotrices, textiles, prendas de vestir, plásticos, acero, electrodomésticos, aluminio, juguetes, muebles, calzado, artículos de cuero, papel y cartón, motocicletas y vidrio.

“Para garantizar la imparcialidad, la apertura y la transparencia de esta investigación”, la autoridad investigadora publicó un aviso en el sitio web del Ministerio de Comercio el 22 de octubre de 2025, invitando a las empresas y asociaciones empresariales relacionadas con esta investigación a completar el cuestionario.

Otras partes interesadas y miembros del público pertinentes pudieron participar voluntariamente en la investigación mediante la presentación de un formulario de comentarios sobre la investigación de barreras al comercio y la inversión.

Dentro del plazo estipulado, la autoridad investigadora recibió un total de 241 cuestionarios y 2 comentarios públicos de empresas chinas y asociaciones empresariales pertinentes. El gobierno mexicano no presentó cuestionarios ni comentarios a la autoridad investigadora.

“Para comprender mejor los impactos específicos de las medidas investigadas en las empresas e industrias chinas pertinentes”, las autoridades investigadoras realizaron investigaciones in situ en empresas de los sectores textil, de maquinaria y electrónica, de industria ligera y minera afectadas por el aumento de los aranceles de importación impuestos por México.

Investigaron los impactos y pérdidas específicos sufridos por estas empresas y recabaron opiniones y sugerencias sobre esta investigación de barreras al comercio y la inversión.

En general, los encuestados preveían que la implementación de las medidas investigadas conlleva una disminución significativa en las ventas de exportación de empresas chinas a México.

De los encuestados, aproximadamente 29.2% anticipó pérdidas de ventas a México superiores a 10 millones de dólares en el próximo año; 19.1% anticipó pérdidas entre 5 millones y 10 millones; 29.2% anticipó pérdidas entre 1 millón y 5 millones; y 21.9% anticipó pérdidas inferiores a 1 millón.

La encuesta mostró que la mayoría de los encuestados esperaba que las medidas investigadas resultaran en pérdidas de exportaciones de millones o incluso decenas de millones de dólares estadounidenses, lo que obstaculizaría y restringiría gravemente las exportaciones chinas de productos relacionados a México.

Según el código arancelario chino de seis dígitos, las exportaciones chinas de productos sujetos a este aumento arancelario a México en 2025 ascendieron a aproximadamente 30,254 millones de dólares.

Y de acuerdo con el código arancelario mexicano de seis dígitos, las importaciones totales de México de productos relacionados de todo el mundo en 2025 ascendieron a 135,916 millones de dólares, de los cuales las importaciones de China ascendieron a 35,405 millones, lo que representa aproximadamente el 26 por ciento.