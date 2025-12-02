AMIIF: se debe fortalecer propiedad intelectual en revisión del T-MEC

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en julio de 2026 representa una gran oportunidad para corregir los rezagos en materia de protección de propiedad industrial y para dar certidumbre a la innovación farmacéutica en el país, consideró Jorge Luis Caridad.

El nuevo presidente de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF) explicó que hay capítulos pendientes de ser activados, por lo que la certidumbre en términos de patentes y en protección de datos será central para que el país llegue “fuerte y no en desventaja” a la evaluación trinacional.

“Vemos con mucho optimismo y como una grandísima oportunidad, aparte compartida por el gobierno federal, utilizar la plataforma del T-MEC en las siguientes negociaciones para volver a poner estos temas sobre la mesa, asegurar que estamos elevando los estándares de protección de la propiedad intelectual a estándares internacionales como los que pueden existir en Canadá y en Estados Unidos”, dijo.

En entrevista añadió que la implementación de lo anterior es “supremamente importante" para que las empresas que conforman la AMIIF puedan seguir trayendo innovación a México, lo que genera un efecto multiplicador en la economía nacional. Según el estudio Weifort, por cada dólar invertido en investigación clínica el efecto multiplicador alcanza hasta cuatro dólares. “Si nosotros podemos multiplicar por 10 este tipo de inversión en este sexenio estaríamos multiplicando cuatro veces más su efecto en la sociedad y en la economía mexicana”, subrayó.

La investigación clínica es una actividad protegida en muchos países, como Argentina, Brasil, España, acotó.

Jorge Luis Caridad explicó que rumbo a la revisión del T-MEC debería atenderse, como se establece en el tratado original, el tema de los retrasos en los procesos administrativos de aprobación de nuevas tecnologías sanitarias que exceda los tiempos de ley para que pueda ser reconocido como una extensión de la duración de las patentes, como sucede en otros países.

En el caso de México, este punto, conocido como 'patent term restoration', es relevante porque los procesos regulatorios suelen ser más lentos a lo que establece la ley.

El segundo punto, relacionado con el objetivo de convertir a México en un hub de investigación clínica, es proteger los datos que se generan durante los estudios clínicos, ya que son fundamentales para que las moléculas en desarrollo avancen a fases regulatorias y estén disponibles para la sociedad.

El tercero es fortalecer la comunicación entre el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), para revisar patentes antes de emitir registros sanitarios y así garantizar que estas sean respetadas. “Ello garantizaría que claramente no exista la posibilidad de violar o infringir patentes que estén siendo potencialmente violentadas al someter para registro una molécula en Cofepris que pueda que no obtengan la información necesaria para poder aprobarla”, precisó.

El presidente de la AMIIF añadió que, al final, contar con certidumbre jurídica, asegurar que las tecnologías innovadoras tengan la protección adecuada de propiedad intelectual y luego poder ponerlas a disposición del país mediante la investigación clínica, son pilares fundamentales que permitirán avanzar con fuerza en la revisión del T-MEC. Resaltó que la Asociación ha participado en diversas mesas de trabajo con el gobierno federal, principalmente con la Secretaría de Economía, que será “la que lleve la voz cantante en este tema”.

Tras asumir la presidencia de la AMIIF, Jorge Luis Caridad, también director de Johnson & Johnson México en Innovative Medicine, aseguró que se garantizará el acceso a la innovación farmacéutica, asegurando que todos los mexicanos que necesiten tratamientos innovadores puedan acceder a ellos de manera oportuna.