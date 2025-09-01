AIFA avanza en proceso para definir asesor de rutas

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) finalmente accedió a que la empresa ganadora de la licitación que tiene en marcha para elaborar un plan de desarrollo de nuevas rutas pueda acceder a su Programa Maestro de Desarrollo y a los programas y proyectos de inversión vinculados, con la finalidad de entregar mejores resultados. A la par, prepara una nueva versión de su sitio web.

En el primer proceso, con un claro interés comercial de incrementar actividad e ingresos, han manifestado interés ADHOC Consultores Asociados y KPMG Cárdenas Dosal (la presentación de ofertas técnicas y económicas será la mañana de este lunes).

ADHOC solicitó en la primera etapa de aclaraciones al aeropuerto adscrito a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) conocer el programa maestro para tener información estratégica y le respondieron que no era posible porque estaba clasificado como reservado y confidencial.

Posteriormente, de acuerdo con el acta de repreguntas, el AIFA consideró que de justificar el requerimiento y con un acuerdo de confidencialidad con el licitante ganador, evaluará otorgar acceso total, parcial o a resúmenes ejecutivos, con niveles de restricción y trazabilidad.

La consultora presidida por Aarón Dychter también sugirió que para atender el requerimiento de estudio integral de movilidad y accesibilidad terrestre que permita identificar las condiciones de acceso al aeropuerto, para detectar cuellos de botella y proponer soluciones, “será fundamental que la consultora seleccionada acredite experiencia en la realización e implementación de proyectos de movilidad terrestre y de transportación masiva de pasajeros, como el ferrocarril suburbano”.

Al respecto, el aeropuerto consideró que tomará en cuenta el comentario y lo valorará.

Es público que, entre la vasta experiencia de ADHOC (que incluye asesorías diversas en el tema aeroportuario) está haber elaborado un estudio de rutas alimentadoras para las estaciones del ramal Lechería-AIFA, del Tren Suburbano.

Respecto al punto de desarrollar campañas publicitarias enfocadas a posicionar al AIFA como un aeropuerto estratégico para aerolíneas y pasajeros y actividades de promoción en mercados de origen para incentivar la demanda de las nuevas rutas, se precisó que los alcances y lineamientos se darán a conocer “en su momento” al ganador de la licitación.

El aeropuerto construido y operado por personal de la Defensa también tiene en marcha un proceso de licitación para contratar el Servicio integral para la página web e intranet, en donde ha mostrado interés Novaker Fábrica de Software. La entrega de ofertas técnicas y económicas es este lunes.

El objetivo de la contratación es garantizar el mantenimiento, actualización, ampliación y modificación, tanto estructural como visual del sitio web, en funcionalidad, diseño y experiencia del usuario, rendimiento, accesibilidad y evolución tecnológica.

Al cierre del primer semestre del año la terminal ubicada en la base militar de Santa Lucía registró ganancias por 414.9 millones de pesos, apoyada por el negocio de carga, y la empresa va por más.

El aeropuerto que se ubicó en la base militar de Santa Lucía cuenta con 40 rutas nacionales y 8 internacionales (como referencia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM, tiene 44 nacionales y 61 internacionales) y tiene operaciones Aeroméxico, Viva, Volaris, Aerus, Mexicana de Aviación y Magnicharters, entre otras.

“El desarrollo de nuevas rutas es una actividad vital que debe estar en el centro del proceso de marketing estratégico y la iniciativa de desarrollo empresarial en curso para el aeropuerto. Tener una estrategia de desarrollo de rutas aéreas activa y actualizada permite aumentar en gran medida las posibilidades de mantener al aeropuerto como la primera opción cuando las aerolíneas consideren cambios en su red”, se informó en agosto pasado.

Recientemente, el director del aeropuerto, Isidoro Pastor, dijo que la apuesta de la empresa es desarrollar sus propios mercados, por lo que desde su inauguración únicamente cinco vuelos se han trasladado desde el AICM y el resto son nuevos.

Con base en información de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), las tres rutas con mayor flujo de pasajeros en el AIFA, durante el primer semestre del año, fueron las que conectan con Cancún, Monterrey y Guadalajara. En el AICM las que mueven más pasajeros son a Cancún, Monterrey y Guadalajara.