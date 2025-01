Acecha huelga en el servicio de transporte eléctrico en la CDMX: ATM

La Alianza de Tranviarios de México (ATM) ratificó su emplazamiento a huelga para el próximo 23 de enero en el Tribunal Laboral, luego de que no hay ningún avance en las negociaciones con la empresa Servicios de Transportes Eléctricos de la CDMX.

Gerardo Martínez Hernández, secretario de la ATM, dijo que no aceptarán ninguna negativa por parte de la empresa en la demanda de incremento de 3.5%, así como en el cumplimiento de los compromisos en la entrega de informes.

Previamente a su ratificación de huelga en el Tribunal Laboral, los trabajadores tranviarios realizaron una marcha desde su sede sindical en Dr. Lucio a los tribunales ubicados en Fray Servando, ahí el secretario General informó a las y los trabajadores que este 16 de enero empiezan las acciones de la Alianza para defender el contrato colectivo de trabajo.

“Tenemos que prepararnos, el domingo estaremos de regreso buscando el diálogo. Los tranviarios tenemos que seguir adelante y tenemos la conciencia de atención a la ciudadanía, pero también a defender nuestras condiciones de trabajo, por eso se ratifica la huelga por no haber nada de la patronal”, indicó.

Asimismo, dijo que es tiempo de luchar, “ya no podemos estar estáticos y a la merced de otros, ya no nos dejaremos pisotear. Sigamos la lucha, siempre buscando el diálogo, podemos llegar al último pero buscando el diálogo. La ciudadanía merece respeto, pero los tranviarios también. No queremos tranviarios agachones”.

La Alianza de Tranviarios de México debe cubrir al menos 300 espacios para el estallamiento a huelga, misma que debe ser simultánea, por lo que empezaron las reuniones del Comité de Huelga para la preparación de la misma.

Cabe destacar que se han realizado dos reuniones en las que se han instalado mesas de trabajo para avanzar en la revisión contractual -revisión integral del CCT- que se realiza cada dos años, la primera de ellas fue el 17 de diciembre y la segunda el pasado 7 de enero.

Es importante señalar que los trabajadores no sólo demandan la revisión del contrato, sino la entrega de uniformes que está pendiente (tres periodos); además, a la fecha hacen falta herramientas, equipo de protección y seguridad.

Asimismo, la activación de la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento, “cabe hacer mención que estos compromisos se firmaron ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral el día 6 de mayo de 2024 y se ratificaron ante el Primer Tribunal Laboral de Asuntos Colectivos de la CDMX”.