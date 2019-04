Con una saturación del 100%, miles de usuarios abarrotaron las terminales de autobuses para viajar a diferentes partes del interior del país.

En un recorrido realizado por la Central de Autobuses del Norte, se observó la gran demanda y afluencia de viajeros tanto en la compra de boletos como en el abordaje a los camiones.

Todas las salas de espera se encontraron llenas con cientos de familias y grupos de amigos, que incluso esperaban sentados en el suelo, para el momento de abordar el autobús hacia su destino.

Néstor Araujo García, jefe de terminal, explicó que la saturación se incrementó desde este miércoles pero que hoy también se presenta una sobre demanda.

"Hay un 100% de ocupación en todas las corridas", comentó.

Informó que el tiempo de retraso para la salida de las corridas depende de cada línea de autobuses.

Explicó que aproximadamente el tiempo de espera una vez que arribó el autobús es de cinco minutos, esto en lo que se carga la unidad y procede a iniciar el viaje.

"Apenas compré mi boleto pero mi camión sale hasta las dos de la tarde, nos vamos a tener que esperar aquí hasta que podamos irnos", comentó Ulises, uno de los usuarios.

Personal de Profeco orienta a usuarios

Para ayudar a los viajeros en caso de irregularidades o cualquier queja, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) instaló un módulo de atención a disposición de éstos para su orientación.

Ejemplo de ello, fue el caso de Ema Torres, una viajera que solicitó la intervención de la autoridad debido a una mala atención por parte de una línea de autobuses que incumplió un acuerdo.

Explicó que la situación por la que solicitó la intermediación fue porque la compañía no respetó un acuerdo que había hecho con ella para ser colocada en otra corrida de camiones.

Lo anterior se derivó porque la joven no pudo abordar a tiempo el autobús de la compañía Estrella Blanca debido a la saturación en el anden.

Detalló que pese a que la compañía argumentó que sí esperarían a que lo abordara, dicha acción no sucedió y le respondieron que la colocarían en otro autobús, una hora más tarde, en un servicio por el que ella no había pagado y por lo que tuvo que comprar otro boleto para llegar a su destino.

"Solo fue una queja y acudí con Profeco para que pudieran darme solución en el momento. Fui con el joven que me atendió (de la línea de camiones) para decirle que me tenía que dar el servicio que había pagado, no me hizo caso y entonces decidí venir al módulo de Profeco para que pudieran asesorarme", explicó.

Tras la intervención del personal de Profeco, la gerente de la línea de camiones le reembolsó el primer boleto comprado y le asignaron un lugar en el siguiente viaje de las 15:30 en primera clase.

Esperan más denuncias

Debido a la afluencia de usuarios, se espera que el número de quejas aumente los próximos días, indicó Otilia Ramírez, encargada del módulo de Profeco en la Central de Autobuses del Norte.

"Posiblemente mañana o el sábado vaya a haber más quejas formales que le representen a Profeco", aseguró.

Detalló que todas las quejas son recopiladas y enviadas a la delegación centro de la Profeco, para que si la querella procede se orienta a las personas sobre los documentos que debe de llevar.

Explicó que el papel que juega la autoridad reguladora es de acercase a la línea de autobuses para analizar el caso y darle una solución.

Ramírez indicó que los viajeros se acercan más por cuestiones de orientación.

Reconoció que existe apertura por parte de las líneas de autobuses para reembolsar a los usuarios su dinero al momento.

"Hay más apertura para solucionar las quejas por parte de las empresas para que no haya quejas más formales", comentó.

Respecto al operativo emprendido por la autoridad, la supervisora indicó que comenzó el día miércoles y concluirá el domingo con un horario de atención de 10 a cinco de la tarde en módulo y después de esa hora hay personal que solamente hace rondines para verificar cualquier situación.

Compre a tiempo

La dependencia publicó en su cuenta de Twitter una infografía alertando a los usuarios que si planea viajar en autobús compre a tiempo sus boletos ya que estos se acaban.