Ventas en Día de Reyes 2023 superarán cifras prepandemia: Concanaco-Servytur

Pese a la mayor influencia de la tecnología, los juguetes se mantienen como “Los Reyes” de la venta en vísperas de la festividad del 6 de enero, por lo que los comerciantes prevén una derrama económica de 20,000 millones de pesos, superando las cifras prepandemia y dejando atrás los impactos negativos, afirmó Héctor Tejada Shaar, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur)



Se estima que, durante el periodo del Día de Reyes Magos del 2023, México registrará incremento cercano al 18% respecto a enero del año previo, cuando comercializaron 17,000 millones de pesos. Esto representa también, 14% más respecto a la venta reportada en la misma festividad del 2020.



En esta festividad, los juguetes son el producto con más demanda para los Reyes Magos, pues a pesar de que los artículos electrónicos (videojuegos, tabletas, celulares, consolas, computadoras) han cobrado relevancia, los niños siguen solicitando muñecas y muñecos, pelotas, bicicletas y juegos de mesa. Aunque también solicitan perfumes, ropa y calzado.



La Concanaco precisó que entre los productos que más se consumen en esta temporada es la tradicional Rosca de Reyes, la cual se ofrece tanto en restaurantes, como se pide para llevar a todos los hogares mexicanos.



Y aunque, de acuerdo con la Asociación Nacional de Comerciantes en Pequeño (ANPEC) registraron alza en el precio de hasta 33% en promedio, la demanda de la tradicional Rosca de Reyes sigue en aumento.



Se estima que, en promedio, en México cada año se venden 4 millones de roscas de reyes beneficiando a más de 7,500 panaderías y reposterías nacionales.



Héctor Tejada Shaar recalcó la importancia de consumir en el comercio formal, sobre todo en estas fechas, debido a que los Reyes Magos se enfrentan a productos provenientes de la economía informal y contrabando, que más allá de generar alegría a los niños, podrían provocar desilusión por no funcionar.



“Se tiene que incentivar la economía y fomentar una buena competencia, las personas tienen la seguridad de adquirir productos o servicios de calidad”, expuso.



Mencionó que son aproximadamente 4.5 millones de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas las que hacen posible llegar diversos productos y servicios en todo el país.



“Sabemos que seguir festejando nuestras tradiciones mexicanas fortalecen no solo la cohesión social, sino también impulsan el crecimiento económico de México y el día de Reyes no es la excepción”, señaló Tejada Shaar.



Por su parte, el dirigente empresarial dijo que la Concanaco se mantiene en estrecha coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor durante esta celebración e invita a denunciar cualquier mal trato o incremento injustificado de precios y denunciar ante las más de 600 delegaciones las quejas que pudieran surgir.

