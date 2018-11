El director de Tu Hipoteca Fácil, Fernando Soto Hay, consideró que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) “entrará en un grado de sensatez” que permitirá retomar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), porque su cancelación es “muy dañina para el país y esa decisión generaría certidumbre”.

“Si hubo corrupción en los procesos de licitación, investiguemos y castiguemos, porque ésa será una muestra clara de que no se tolerará la corrupción. Además, lo indicado es que esté en manos del gobierno y no se concesione”, dijo luego de su participación en la Cumbre 1,000 empresas más importantes de México, organizado por el grupo Mundo Ejecutivo.

Desde su perspectiva, la firma del T-MEC este viernes también representa una oportunidad para que el nuevo gobierno pueda enviar el mensaje de que México está dispuesto a apostar al comercio, tomando en cuenta que en la parte final de su negociación ya hubo presencia del equipo de AMLO.

“Está por tomar el poder y si retoma la construcción del nuevo aeropuerto con la tarea de hacer una verdadera investigación del proceso a la fecha va a generar una confianza increíble, que es lo que se necesita. Sí hay certezas se activan las inversiones”, agregó el directivo.

En el foro de Mundo Ejecutivo, Soto Hay participó en un pánel sobre infraestructura y construcción, donde manifestó la necesidad de que se detengan los anuncios de eventuales acciones del siguiente gobierno porque han afectado a dichas industrias y eso debe parar.

En entrevista, uno de los fundadores de la asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, reiteró que a la fecha no existe ningún acto de autoridad oficial ni se ha dicho legalmente a las empresas constructoras que detengan sus trabajos, por lo que existen las condiciones para continuar.

“Sería ideal escuchar: ‘He analizado técnicamente el tema del NAIM, respecto a las propuestas que me hicieron y la consulta. Lo revisé nuevamente con mi equipo, tomé opiniones de diferentes sectores y en función de que miré temas que no habíamos detectado he decidido que siga adelante como parte de un proyecto de gobierno’. Y la verdad es algo que esperamos muchos empresarios con los que tengo contacto”, refirió el director de Tu Hipoteca Fácil.

Afectaciones por migración

En el mismo pánel, el presidente del inmobiliario Grupo Aries, Jorge Ojeda, aseguró que el conflicto con las caravanas migratorias en la frontera norte de México ha generado una afectación adicional a la que ya había por la incertidumbre de la negociación del TLCAN y el cambio de gobierno.

“Tenemos sede en Tijuana y los cierres provisionales en las garitas limita el cruce de nuestros clientes. Hay pérdidas de negocio y nos ha impactado con fuerza a muchos desarrolladores inmobiliarios”, señaló.

En contraste con cifras de organismos empresariales de su sector, la recuperación cercana a 80% en el negocio a estas fechas no es real y, en el mejor de los casos, es del 30 por ciento.

[email protected]