León, Gto. Con una visión de largo plazo y frente al boom en la demanda energética, Siemens invierte 300 millones de pesos en México, para el desarrollo de innovación tecnológica, informó Alejandro Preinfalk, CEO y presidente de Siemens México, Centroamérica y el Caribe.

Tras haber alcanzado en 2020 la meta de operar con cero emisiones contaminantes, Siemens se coloca como una empresa sustentable que garantiza a sus clientes ahorros de hasta 20% en eficiencia energética, sostuvo el CEO.

Entrevistado en el marco del Encuentro Industrial Transformation México (ITM) organizada por Hannover Messe, el CEO de Siemens explicó a El Economista que se persiguen dos metas: no generar emisiones de gas invernadero, cero contaminantes y por otro lado un beneficio económico para nuestras operaciones y la de nuestros clientes.

“Tenemos una iniciativa de eficiencia energética, donde los clientes, con nuestras soluciones se pueden ahorrar hasta un 20% en eficiencia energética y hacer más con menos; además de contar con transparencia en los consumos de sus operaciones, que también ayuda a que se haga eficiente el sistema”, acotó.

No obstante, comentó que como empresa, Siemens ha tenido ahorros de forma flexible de 15 a 20% de eficiencia energética y a futuro, “si seguimos en este camino no solo nuestras operaciones sino nuestros clientes también se ahorran no solo en dinero sino en tiempo y tenemos procesos en nuestras plantas que a través de la sensorización de procesos hemos logrado reducción de tiempos de hasta 20%, lo cual se traduce en 20% más rápido para entregar el producto a los clientes”.

Al ser cuestionado sobre la contrarreforma eléctrica, Alejandro Preinfalk destacó que la compañía alemana opera en México desde hace 127 años, con una visión de largo plazo y que provee desde el sector público como el privado.

El CEO de Siemens resaltó que la inversión por 300 millones de pesos realizada en el país va dirigido a contratar 1,500 trabajadores adicionales, a pesar de la pandemia.

La tercera parte de esta inversión, comentó, va dirigida a la investigación y desarrollo en el país.

“Tenemos que desarrollar la mentefactura, que es a lo que estamos apostando”, agregó.

