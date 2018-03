Luego de que el candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador dijera que se tenían que revisar los contratos otorgados en la Reforma Energética, Leonardo Beltrán Rodríguez, subsecretario de Planeación y Transición Energética de la Secretaría de Energía (Sener), opinó que la transición energética y las inversiones generadas en el sector no se encuentran en riesgo frente al cambio de administración en el gobierno federal.

“Yo creo que no hay ningún riesgo. La reforma energética es el instrumento más robusto que se estableció en esta administración y la robustez proviene de que la reforma se refleja en la Constitución”, dijo Bernal en el marco de la inauguración del parque solar fotovoltaico Villanueva de Enel Green Power.

La Ley de Transición Energética establece que 5% del consumo eléctrico industrial deberá de provenir de fuentes renovables en 2018 y alcanzar 35 por ciento en 2024.

Por su parte, Paolo Romanacci, director en México de la internacional Enel Green Power, expresó que no ve riesgos políticos en sus inversiones, “en el sentido de que una reforma que lleva energía renovable a 20 dólares es un éxito sin duda, yo no veo un riesgo político, una reforma es algo vivo y se tiene que entender cómo modificarla o puntualizar la parte regulatoria, si no se hace eso se puede incurrir en algunos riesgos, creo que en los próximos meses y años se va a tener que hacer este trabajo. La reforma es un éxito y no se puede estar en contra”.

