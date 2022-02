El sector automotriz tiene dos pendientes en materia laboral: por un lado sólo se han legitimado 34% de los contratos colectivos de trabajo de los 1,200 que se tienen estimados que existen con registro, y por otro lado hace falta la renovación de las dirigencias sindicales, las cuales deberán realizarse antes del 31 de marzo de este año.

En una reunión con representantes del sector, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, hizo un llamado para que se realice la renovación de las directivas sindicales a través del voto personal, libre, directo y secreto, “toda vez que no habrá una ampliación del acuerdo para prorrogar su vigencia más allá del 31 de marzo, fecha en la que concluye el periodo de extensión concedido ante los efectos provocados por la pandemia de Covid 19”.

En ese sentido, Alcalde Luján solicitó el respaldo para impulsar los procesos democráticos en los sindicatos del sector, que incluyen la legitimación de contratos colectivos, a fin de evitar posibles sanciones derivadas del Acuerdo Comercial entre México, Canadá y Estados Unidos (TMEC)”.

La secretaria de Trabajo afirmó que ante la evolución en las condiciones de salud pública en el país, “ya no habrá prórroga, y pareciera que algunos líderes piensan que va a suceder y ya no, por eso es importante que los sindicatos renueven su directiva, bajo las nuevas reglas del voto personal, libre, directo y secreto, les informamos y les pedimos estar vigilantes para que no haya problema”.

Por ello, sugirió como método de elección para los procesos subsecuentes, recurrir al Sistema Remoto de Votación Laboral (Sirvolab), desarrollado por la STPS y que según la titular del Trabajo “funcionó muy bien, no fue hackeado, no se cayó y no puede ser manipulado tal y como se demostró en la elección del Sindicato Petrolero”.

Destacó que es importante cumplir para no tener quejas dentro del TMEC, “si cumplimos con las normas no habrá problemas hacia adelante, además, es un sector que impulsa a otros para cumplir con las normas, como el de la construcción o el campo”, subrayó.

En la reunión estuvieron presentes José Guillermo Zozaya, presidente Ejecutivo de la AMIA; Fausto Cuevas, director General de la AMIA; Antonio Michel Guardiola, director de Relaciones Institucionales y Comunicación; Diego Ramírez Vincent, director de Relaciones Gubernamentales Nissan; Miguel Medina, director de Relaciones Gubernamentales BMW; Catalina Coppel, de General Motors, y Luis Amezcua, gerente senior de Legal y Compliance Toyota.