Entre el lunes y miércoles de la próxima semana, la Secretaría de Economía dará a conocer los productos importados que estarán sujetos a arancel cero, medida que permitirá que se estabilicen los precios de los 21 productos alimenticios de la canasta básica que conforman el plan antiinflacionario, anunció la titular de la dependencia, Tatiana Clouthier.

Con la lista de 16 acciones del Paquete Contra la Inflación y Carestía (PACIC) “no habría justificación perse para un aumento mayor de las mercancías” clasificadas en la canasta básica, advirtió, la secretaria de Economía, al estimar que a más tardar en un mes, los efectos del plan se verán reflejados en la economía mexicana y en los bolsillos de la población que menos ingresos tienen.

“Primero que nada un agradecimiento para todos los productores, para todos los distribuidores finales que se sumaron a este esfuerzo, se están sumando por el solo hecho de salir con el anuncio, debemos decir, que ya surgió efecto en términos del arroz y voy a ponerlo así: el secretario de Hacienda decía, tuvimos un comunicado por parte ya de la contraparte en Estados Unidos, por el solo anuncio de los no aranceles, bajó ya 3% el precio del arroz”, ejemplificó la funcionaria.

Mencionó que la canasta básica de los 21 productos tiene un costo de 1,129 pesos, de acuerdo con Profeco, por lo que en los próximos días los empresarios tendrán la libertad de manejar los precios de acuerdo con sus ganancias.

“Si yo me encuentro en Cancún y en Cancún por término de tema logístico es mucho más caro que me llegue el arroz, a lo mejor yo en el arroz no me puedo sacrificar tanto mi ganancia, pero sí la puedo compensar porque aquí tengo jabones locales, porque aquí tengo carne de puerco local”, explicó Clouthier.