Pandemia en Nuevo León

Samuel García solicitó al sector productivo aplicar horarios escalonados para reducir casos de Covid-19 en Nuevo León

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, aseguró que no habrá cierres por el aumento de contagios de Covid-19, y solicitó establecer horarios escalonados a partir de este viernes 7 de enero: a las 7:00 a.m. para la industria, a las 8:00 a.m. para servicios y a las 10:00 a.m. para comercios, para evitar aglomeraciones en el transporte público.