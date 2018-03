El Instituto Federal de Telecomunicaciones consintió el miércoles 21 de diciembre del 2016 que Servicios de Acceso Inalámbrico cediera a Pegaso PCS, una filial de Telefónica México, las obligaciones y derechos de explotación de un paquete de 30 MHz de espectro en la banda de PCS o de 1.9 GHz, que tienen capacidad para dar cobertura a cinco estados del centro-sur de la República Mexicana y para servicios de nueva generación como el 4G LTE, aunque también son frecuencias válidas para ofrecer telefonía fija inalámbrica, por ejemplo.

El traspaso de esas señales halla su fundamento legal en el mercado secundario de espectro, un mecanismo que permite a los privados lograr acuerdos comerciales entre ellos para dar uso eficiente al espectro y del cual AT&T y Movistar ya echaron mano a fines del 2015 con las bandas de 1.7/2.1 GHz y de 1.9 GHz. Y en el que más recientemente Telcel se acogió para hacer lo propio con un bloque que MVS Comunicaciones tiene en la banda de los 2.5 GHz, pero que aún espera el visto bueno de la autoridad.

Para Movistar resulta conveniente este acuerdo con SAI, pues la operadora ha ido concentrando sus estrategias de explotación de espectro en la banda de los 1.9 GHz o PCS, de ahí el intercambio de señales que hizo con AT&T en el 2015 y por lo que decidió no competir por espectro en la licitación de ese año en la banda de AWS.

Los acuerdos entre Telefónica y SAI, filial en telecomunicaciones del Grupo Hermes, ocurren cuando faltan menos de 22 meses para que expire la concesión que ampara la tenencia de ese espectro, el 7 de octubre del 2018, y cuando los reguladores, tanto la extinta Cofetel y ahora el IFT, no hayan presentado al público un informe en el que se demuestre que SAI dio aprovechamiento pleno a sus bloques de señales radioeléctricas desde 1998, cuando ganó la concesión por un plazo de 20 años.

El expediente P/IFT/211216/767 que revela el acuerdo SAI-Pegaso PCS para que la segunda explote las señales de la primera en la Región 8 del país, en Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Guerrero y Oaxaca, no especifica si el concesionario Servicios de Acceso Inalámbrico presentó en tiempo la solicitud de prórroga de la concesión próxima a vencer y de haber ocurrido, si fue con base en la antigua legislación o con fundamento en la actual Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR).

Queda en duda entonces, si Pegaso PCS de Telefónica está en tiempo de solicitar la prórroga o de darle continuidad al trámite que eventualmente SAI haya presentado al IFT o dado el escenario, de dar aprovechamiento a ese espectro sólo durante 22 meses.

De no haber presentado una solicitud de prórroga para los permisos de explotación y de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones ordene la no renovación de la concesión de SAI, las señales se revertirán al Estado para ser nuevamente licitadas como las frecuencias aún disponibles en la banda de AWS y de 2.5 GHz que también son para servicios móviles, según expertos.

Desconozco si (SAI) haya comenzado operaciones. Si iniciaron operaciones, tuvieron que haber comenzado el proceso de renovación de frecuencias. Y es curioso, que a un año del vencimiento de la concesión ceda el espectro a otro concesionario. El que adquiere el espectro también ya debió haber comenzado el proceso de renovación del espectro. Y a esta altura, ya van tarde , dijo Abel Hibert, comisionado en la desaparecida Cofetel, órgano regulador que entre 1997 y 1998 llevó el proceso licitatorio en el que SAI obtuvo su concesión de espectro.

Grupo Telefónica y Servicios de Acceso Inalámbrico fueron contactadas para comentar este trabajo. La oficina de prensa de Movistar respondió que daría cause a la petición. SAI no respondió.

En un trabajo anterior del 2015 sobre esta concesión de espectro en particular, un vocero de SAI-Grupo Hermes dijo a este medio que la concesión se obtuvo hace 17 años ahora son 19 y, poco después, los derechos y obligaciones y el control fueron transferidos a un tercero . En aquella ocasión la compañía no aclaró si la transferencia del espectro fue sólo un arrendamiento o cesión plena de derechos a un tercero y si el traspaso vulneraba o no la legislación de entonces.

La de SAI es una intrincada historia con el espectro radioeléctrico. Su concesión la obtuvo de un proceso licitatorio que se inició en junio de 1997 en el que se subastaron 113 paquetes de espectro de distinto ancho de banda repartidos en distintas regiones del país, principalmente en la banda de PCS o de 1.9 GHz, y en la que participó prácticamente toda la industria de telecomunicaciones.

A través de documentos disponibles en Internet del IFT y de la desaparecida Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), los reguladores han reconocido que no es posible considerar al espectro de SAI como debidamente aprovechado de manera comercial:

Sin incluir los 30 MHz de Grupo Hermes, por no estar en operación , se lee en un informe de la Cofetel sobre lo que serían las licitaciones 20 y 21 de espectro móvil de hace unos años. No se tiene conocimiento respecto de las tecnologías utilizadas por la empresa Servicios de Acceso Inalámbrico (Hermes) para la explotación del segmento de los 30 MHz que en la región 8 PCS tiene concesionado en la banda de 1.9 GHz , dice un documento más reciente del IFT.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones esclareció que SAI se acercó en el 2015 al regulador para plantear la cesión de los derechos de su espectro en la banda de PCS.

En la discusión del 21 de diciembre del 2016, los comisionados del IFT se cuestionaron sobre la necesidad de imponer una serie de condicionamientos a SAI, a cambio de que pudiera ceder su espectro a Pegaso PCS. Incluso, la palabra sanción sonó con fuerza ese miércoles entre los miembros del pleno además de otros procedimientos sobre SAI.

Esta autorización debería de estar condicionada a cobertura y penetración en la Región 8, en la forma que, incluso, lo propuso el cesionario, pero solamente por lo que respecta de aquí al 2018 , planteó la comisionada Adriana Labardini a sus colegas del pleno del IFT.

Especialistas cuestionaron que la autoridad sea extrema vigilante en el uso del espectro para servicios de radiodifusión, pero que cojeé en la supervisión del espectro para telecomunicaciones, pues con este tipo de conductas se corre el riesgo de propiciar simulaciones en el manejo de las frecuencias radioeléctricas.

La autoridad debió tener capacidad para identificar si ese espectro se encontraba ocioso, pues ello repercute en una mala administración del espectro, que puede usarse más en un beneficio personal por la posibilidad de transferirlo bajo la figura de la cesión de derechos y puede que con una ventaja económica considerable , expuso Agustín Ramírez, abogado especialista del despacho Ouraboros.

El IFT debe actuar más en beneficio de un uso efectivo del espectro conforme a sus facultades de supervisión, más que autorizar una cesión de derechos, debe investigar si existió un aprovechamiento efectivo, porque montar sólo unos fierros no significa explotación efectiva, sino una simulación y una simulación es un engaño al Estado que incluso podría haber motivado un procedimiento de revocación .

