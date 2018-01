La construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) continuará "gane quien gane las elecciones", ya que los recursos para llevar a cabo dicha obra están garantizados, señaló el director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), Federico Patiño.

Explicó que se buscará que exista más financiamiento del sector privado para esta obra, el cual pasará de 40 a 70 % mientras que el financiamiento público disminuirá de 60 a 30 por ciento.

"Con esto evitamos presionar las finanzas públicas. Cuando se anunció el aeropuerto el precio del petróleo era muy distinto. Teniendo un proyecto que genera su propia fuente de pago como lo es el aeropuerto, hay que buscar alternativas de financiamiento", dijo en entrevista tras participar en el Foro que organiza la agencia EFE Infraestructuras en México, retos, oportunidades y casos de éxito.

Destacó que también están garantizados los recursos por la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), y afirmó que es importante que al término de la actual administración el nuevo aeropuerto registre un avance en su construcción.

“Lo importante es dejar este proyecto con un avance importante en materia física, pero también resuelto su problema financiero, eso es una gran responsabilidad, dejar cuentas claras y sobre todo con un apoyo financiero para las inversiones que se tienen que hacer este año y los siguientes”.

Ello, sostuvo, “sin importar quien gane (en las elecciones). No importa, es un proyecto para México, para los mexicanos, es un proyecto que se requiere, que hemos esperado durante décadas. El Aeropuerto de la Ciudad de México ya no da para más, ya no tenemos margen de maniobra”.

En este sentido, mencionó que de detenerse la construcción del Nuevo Aeropuerto, dicha situación impactaría en la economía y representaría 3.3 % del Producto Interno Bruto (PIB).

"De no llevar a cabo la construcción de esta obra, sería tanto como renunciar al 3.3 por ciento del PIB, por no captar esa demanda creciente de pasajeros ante un aeropuerto totalmente saturado. No tendríamos la capacidad de satisfacer la demanda que sigue creciendo que irían a otros países", anotó.

El directivo mencionó que el actual aeropuerto registró un crecimiento a una tasa anual de 9.0 por ciento en los últimos cinco años, mayor a la industria global. Además, de que en 2017 el aumento de pasajeros internacionales superó, por primera vez, al nacional.

En días recientes y tras la solicitud de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que recomendó asegurar el financiamiento del NAICM más allá de 2019 para que se concluya la obra, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) anunció que en los próximos meses se emitiría un bono por mil millones de dólares, adicionales a los mil millones de dólares con los que ya se cuenta.

Cabe mencionar que la SCT anunció el año pasado que derivado de los ajustes inflacionarios, el costo del NAICM pasó de 169 mil millones de pesos a 186 mil millones de pesos, un aumento de 10 % aunque dicha cifra continuará modificándose conforme avance la obra.