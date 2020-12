El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es insensato pensar que el incremento al salario de las y los trabajadores mexicanos pueda afectar la economía del país, y señaló que es urgente recuperar la capacidad de compra del salario mínimo.

Este miércoles, el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) acordó, sin unanimidad, incrementar el salario mínimo de 123.22 a 141.7 pesos diarios a partir del 1 de enero de 2021.

En conferencia matutina, el representante del Ejecutivo Federal lamentó que no se lograra un acuerdo entre el sector empresarial, los representantes de trabajadores y el Gobierno para incrementar el salario mínimo.

“No se logró el consenso que se deseaba en la Comisión de Salarios Mínimos, no estuvieron de acuerdo los representantes de los empresarios, sí estuvo de acuerdo el sector obrero y también el Gobierno. No fueron muchas las diferencias, sí se planteó como ofrecimiento el incremento de salarios por parte del sector empresarial, pero los integrantes de la Comisión no consideraron que fuera suficiente”, detalló el presidente desde su conferencia en Sonora.

En ese sentido, destacó que se decidió tener un salario especial para las trabajadoras domésticas y jornaleros agrícolas, con el objetivo de mejorar sus condiciones laborales y percepciones económicas, y reconoció que a pesar de no lograr un acuerdo unánime, fue una buena decisión por parte de la Conasami.

El presidente López Obrador declaró que las y los trabajadores mexicanos van a tener un incremento, que a escala mundial todavía avergüenza, y cuestionó que México integrante del G20 y con recursos naturales ocupa el lugar 76 en cuanto al pago de salarios, y expresó “se me hace una exageración decir que van a quebrar las empresas, si pagan el aumento salarial”.

Manifestó que la mayoría de los empresarios están de acuerdo con el incremento salarial, sin embargo, son las organizaciones empresariales las que toman las decisiones, agregó, que en dos años de su administración se ha incrementado el salario mínimo en tres ocasiones, el primer aumento fue de 16%, el segundo del 20% y se contempla que a partir del próximo año sea de 15 por ciento.

Además, el mandatario López Obrador indicó que son menos las y los trabajadores de la economía formal, los inscritos en el IMSS que están percibiendo salario mínimo.

