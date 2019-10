El presidente de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), Marco Antonio Gutiérrez, se congratuló de que participe el sector privado en la elaboración del Programa Nacional de Infraestructura para el desarrollo carretero del país, a pesar de que las firmas que fueron elegidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no son afiliadas y alertó que ante la falta de trabajo se presenten ofertas económicas a costo, o por debajo de éste, porque podría impactar en sus resultados.

“No es la primera vez que se hacen esos trabajos. Es un ejercicio recurrente en el sector para identificar los mejores proyectos y no es que se deje a un lado la autoridad de las dependencias, sino que se siguen sus instrucciones, para tener un plan organizado y con una metodología específica”, comentó.

El representante empresarial reiteró la necesidad de que se haga una planeación técnica y autónoma de largo plazo porque es lo que requiere el país y, a pesar de no conocer a fondo el contrato que se adjudicó a Grupo Adma y De Buen Infraestructura (por 4.9 millones de pesos) para delinear el programa carretero del gobierno actual, el monto no corresponde a un trabajo de largo alcance.

De acuerdo con la información que posee Marco Antonio Gutiérrez, las dos consultoras gozan de buena reputación; sin embargo, no se aventura a emitir una opinión detallada sobre las mismas, como sí lo hace con sus afiliados que cuentan con diversas certificaciones que las validan como jugadoras de un sector formal.

Cotizar con precios adecuados

Ante la escasez de trabajo para el sector de la consultoría, su presidente consideró que aún es posible que cambie la situación antes de concluir el año por la “urgencia” que existe de terminar proyectos como el Tren Maya, al que están en condiciones de sumar y aportar experiencia.

“En el contexto actual, hemos observado que en los trabajos de consultoría se castiga el precio de forma importante y como no hay trabajo, se hacen a costo o menos del costo y eso no está bien. No hay que escatimar en consultoría. Imaginemos que se hace un plan de desarrollo con el consultor más barato y se hace mal. ¿Cuál será el impacto en las inversiones requeridas que eso puede tener?”, explicó el titular de la CNEC.

Desde su perspectiva, en los temas que se han especializado sus afiliados, no es lo correcto hacer más con menos, por lo que pidió se le otorgue la importancia que ello requieren en beneficio de México.

[email protected]