Sin importar quien gane las elecciones presidenciales este 2018, el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), seguirá en construcción, “sigue adelante, esto no se para por decreto presidencial”, dijo Alejandro Kuri Pheres, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

“El país es tan fuerte y tiene una economía tan sólida que seguirá creciendo independientemente de quién gane las elecciones. El proyecto del aeropuerto es un proyecto que no se puede echar para atrás, económica y jurídicamente no tiene vuelta atrás, no se puede detener, hay compromisos que no se pueden desvanecer por la voluntad de un gobernante, entonces, yo entiendo qué hay candidatos que utilizan este tema como argumento de campaña para confundir; sin embargo, gane quien gane, el proyecto del aeropuerto seguirá adelante, esto no se para por decreto presidencial”, acotó Kuri Pheres en conferencia.

Considero que la industria inmobiliaria debe voltear hacia los terrenos que deja el actual aeropuerto, donde hay una verdadera oportunidad.

Sostuvo que en los últimos cinco años la AMPI ha invertido 32,000 millones de dólares, un promedio de 6,400 millones de dólares al año, para este 2018 esperan inyectar un máximo de 8,000 millones de dólares, con miras a que la industria alcance una expansión del 4%, cuando en 2017 fue de 2.8 por ciento.

Los proyectos de impulso este 2018 refirió que estarán relacionados con el corredor industrial de Querétaro-Monterrey, el Bajío, Riviera Maya, Riviera Nayarit, y la zona fronteriza.

