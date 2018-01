La revista Latin Finance le otorgó a Vista Oil & Gas el premio de Innovación Financiera del Año (Financing Innonation of the Year) por la Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones que llevó a cabo a través de la Bolsa Mexicana de Valores.

Vista Oil & Gas utilizó un vehículo financiero innovador para realizar esta operación: el SPAC. La OPI ascendió a 650 millones de dólares. Esta emisión fue la tercera más grande en los últimos tres años y funcionará como capital para llevar a cabo una combinación de negocios que consolidará a Vista Oil & Gas como un campeón latinoamericano, pues sus operaciones se centralizarán en México, Argentina, Colombia y Brasil.

Cada año Latin Finance otorga estos reconocimientos a los mejores desempeños financieros del año en 27 categorías diferentes. La operación de Vista Oil and Gas se suma al reconocimiento que recibieron distintas empresas mexicanas este año de parte de Latin Finance, como Pemex (Corporate Issuer of the Year), Sigma Alimentos (Corporate High-Grade Bond of the Year) y IEnova (Follow-On Offering of the Year).

De acuerdo con Latin Finance, los ganadores de cada premio en sus diferentes categorías son seleccionados a través de un proceso riguroso y amplio. Después de recibir las nominaciones a cada premio de terceros, el equipo editorial de Latin Finance examina la información de cada caso y discute lo méritos de cada operación y de las instituciones.

Latin Finance, con 25 años de experiencia, es una publicación líder en proveeduría de inteligencia en el mercado financiero y economías de América Latina y el Caribe.