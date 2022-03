Pacto, una plataforma dedicada a gestionar pedidos y pagos dentro de los restaurantes, anunció que levantó una ronda semilla por 2 millones de dólares de fondos como FEMSA Ventures, el fondo de capital de riesgo de la mexicana FEMSA; así como 500 Startups LATAM, Leap Global Partners, TnT Ventures, Hive Hatch, First Check Ventures y el exsocio de SV Angel Kevin Carter.

Pacto integra varias de las funcionalidades necesarias de cara a los clientes de los restaurantes: menús digitales dinámicos, pedidos in-situ mediante dispositivos móviles; además de que permite tomar órdenes, procesar pagos y generar facturas. Los recursos que la startup ha levantado recientemente han servido para abrir su primera oficina en la Ciudad de México e iniciar operaciones en el país.

Ryan Croft y Gordon Whitehouse, fundadores de Pacto, aseguran que eligieron a México por el tamaño de su mercado y por las oportunidades que presenta el que muchos mexicanos sigan prefiriendo el dinero en efectivo para realizar sus pagos. De acuerdo con Whitehouse, en México, “el 43% de la población tiene menos de 25 años y creemos que el abandono del efectivo no es una cuestión de si, sino de cuándo”.

El objetivo de Pacto para 2022 es afiliar a más de 500 establecimientos en seis mercados en México: CDMX, Monterrey, Península de Baja California, Cancún, Riviera Maya y Guadalajara. Una segunda meta del proyecto es capacitar a los dueños de estos establecimientos para que sean capaces de competir con grandes corporaciones internacionales, que cuentan con mayores recursos tecnológicos.

Los emprendedores están conscientes de la competencia a la que se enfrentan y por eso han querido adelantarse a otras compañías estadounidenses como Square, Toast y Clover al poner el pie primero en la región de América Latina.

“El tamaño del mercado de las PYMES es enorme, hasta el 40% del PIB según algunos estudios. A medida que los consumidores no bancarizados se bancaricen, los comerciantes no bancarizados se bancaricen y los monederos digitales se vuelvan más comunes, este mercado no hará más que crecer”, dijo en entrevista Ryan Croft.

Si bien la plataforma iniciará operaciones en su versión beta este 30 de marzo del 2022, en las pruebas piloto que ha realizado en la ciudad de México, Pacto ha registrado un crecimiento de 19% en el promedio de pedidos en comparación con métodos menos tecnológicos o, mejor dicho, más tradicionales.

