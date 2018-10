La construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) debe continuar porque técnicamente es la mejor opción y se debe valorar su carácter autofinanciable para no concesionarlo, de manera que el próximo gobierno pueda contar con un activo e ingresos económicos relevantes, consideró Rogelio Rodríguez, experto en derecho aeronáutico.

“Hoy se pueden solicitar créditos que son perfectamente pagables a entes privados, que gustosos entrarían a financiar para terminar la obra. No es sólo invitar a empresarios. Es conveniente que lo tenga el gobierno porque está probado que no sólo es un bien social sino que es un buen negocio, como lo es ahora ASUR (Grupo Aeroportuario del Sureste, que opera la terminal de Cancún). Los aeropuertos son muy rentables”, dijo el ex director jurídico de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).

En un foro sobre la viabilidad del NAIM, organizado por forojurídico.mx, indicó que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) recibe cantidades millonarias por concepto de tarifas de uso aeroportuario que ahora se utilizan para construir la nueva terminal, pero antes se iban a la Secretaría de Hacienda para “repartir” en el presupuesto de egresos y subsidiar a ASA, por ejemplo.

Ante la eventual concesión de la obra, para evitar el uso de recursos públicos, dijo que es un tema que se tiene que revisar a fondo, a pesar de que en este momento no se tiene claro si será incorporado en la próxima consulta.

Rogelio Rodríguez, quien también fue director jurídico de Mexicana de Aviación, dejó en claro que es necesario generar de manera paralela una política aeronáutica que ayude a detonar adecuadamente el sector, porque en este momento hay tarifas muy elevadas y falta generar una real política de competencia que beneficie a los usuarios.

Pilotos y controladores reiteran: “sí”

El foro también contó con la participación del secretario del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, Elías Huerta; el secretario de Asuntos Técnicos y del Exterior de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, Francisco Gómez; del presidente del Colegio de Ingenieros Mexicanos en Aeronáutica, Gregorio García, y el presidente del Colegio de Controladores de Tránsito Aéreo de México, Víctor Anguiano.

Dichos expertos han participado en diversos espacios de análisis en donde se discute la pertinencia de seguir, o no, con el nuevo aeropuerto y desde sus especialidades mantienen su posición de que la obra no se debe detener, que no es un debate político sino técnico y que la propuesta de desarrollar comercialmente la base militar de Santa Lucía carece de los estudios técnicos requeridos.

El representante de los pilotos insistió en la necesidad de tener un hub, como está planteado en Texcoco.

“Cifras de inversión pueden generar polémica”

Proyecto de Santa Lucía debe contar con estudios técnicos: CMIC

La construcción de infraestructura debe contar con estudios técnicos y una adecuada planeación para evitar que se generen cifras de inversión que después generen polémica, como ocurre con el costo que podría tener el aeropuerto de Santa Lucía, consideró Juan Manuel Delgado, integrante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

“Hay un tema en el que se tiene que reflexionar cuando hablamos de costos porque tenemos un serio problema. En ocasiones se busca resolver problemas de manera rápida y se hacen proyectos que cuestan más de lo que se dice inicialmente”, comentó.

El experto en temas de construcción hizo algunos comentarios relacionados con su especialización en un foro sobre la viabilidad del nuevo aeropuerto y recordó la polémica entre el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, y el Colegio de Ingenieros Civiles de México por los 70,000 millones que podría costar la conversión de la base militar de Santa Lucía en un aeropuerto militar.

Al respecto, dijo, no es “tan fácil” hacer comparaciones paramétricas entre una obra construida y un proyecto, porque existen diferentes variables a considerar. Además de que deben ser expertos en la materia quienes asuman dicha tarea y tener, cada vez más, una mejor planeación de la infraestructura en México.

Ante la posible decisión de suspender el NAIM, recordó que se debe pagar, entre otras cosas, gastos no recuperables a las empresas.

[email protected]