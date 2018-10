El director de la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), Rodrigo Pérez-Alonso, afirmó que el desarrollo de infraestructura aeroportuaria en México debe tener una visión de largo plazo, lo cual es un factor determinante a considerar previo a la participación de la sociedad en la próxima encuesta que definirá si continúa o no la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

En entrevista, refirió que no se puede plantear una política de transporte aéreo “sobre las rodillas”, porque se trata de un tema eminentemente técnico que no puede ni debe politizarse porque se pierde de vista todo el “ecosistema” involucrado y los beneficios que se generan.

“Como cámara somos respetuosos de las decisiones que se tomen. Hemos insistido en que la opción que más conviene al país es seguir en Texcoco y de ello damos argumentos. Esta semana vamos a dar seguimiento puntual a lo que ocurra. Estamos a la orden para cualquier duda o comentario técnico que pueda surgir a raíz”, comentó.

El directivo señaló que “es un mundo de información” la que se ha generado sobre el proyecto que está en marcha y que una vez conociendo el resultado de la encuesta será cada aerolínea la que determine sus acciones seguir.

Sobre la pregunta que ha planteado el próximo gobierno en la encuesta de esta semana, Pérez-Alonso señaló que tiene un perfil político y la cámara no responde a intereses en ese sentido.

“Lo que se ha hecho es politizar un tema técnico que ha sido aprobado por las instituciones más prestigiadas del mundo. Tenemos buena relación con las próximas autoridades y creemos que como cámara de referencia es importante tener nuestra opinión técnica, que es lo que hemos hecho en diversos espacios y lo seguiremos haciendo”, agregó el presidente de la Canaero.

AICM será un parche

El representante de las aerolíneas calificó de necesario el trabajo de rehabilitación que se anunció para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), toda vez que cualquiera que sea la decisión que tome, hay que ofrecer mejores servicios a los pasajeros aéreos.

No obstante, es imposible dejar a un lado el nivel de saturación en el que se encuentra, únicamente será “un parche” para el corto plazo y eso no es lo que necesitan las aerolíneas que operan en él y han hecho grandes inversiones visualizando un futuro promisorio.

“En ese aeropuerto se atienden más de 45 millones de pasajeros por año, que representan casi la mitad de todos los que tiene el país, ésa es su importancia, por eso es importante seguir con el NAIM, que sustituya en un mismo sitio todas las operaciones y México sea más competitivo”, comentó.

“Santa Lucía no es suficiente”

Faltó difusión de bondades del nuevo aeropuerto: CMIC

A pesar de que se ha generado mucha información técnica sobre los beneficios de seguir con el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), no se han difundido adecuadamente sus “bondades”, reconoció el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Eduardo Ramírez, quien quedó sorprendido por la incorporación “de última hora” del aeropuerto de Toluca como un complemento en la próxima consulta.

“No queremos desacreditar que cualquier persona pueda votar o no, eso no, pero queremos que estén informados. Finalmente tenemos que tener paciencia para tomar una decisión sobre un tema tan complejo. Hemos insistido mucho en que debe haber una mejor planeación de infraestructura y lo que tenemos hasta ahora del aeropuerto de Santa Lucía no es suficiente para emitir un comentario técnico”, refirió.

Entre los argumentos que avalan sus deseos de que continúen los trabajos en Texcoco están: los estudios previos que se hicieron, la calidad de las empresas (nacionales e internacionales) que participan, la generación de turistas internacionales y el incremento de la competitividad nacional.

“Hace varias semanas escuchábamos que se iba a revisar con lupa la obra para que sea totalmente transparente y que no se iban a tolerar actos de corrupción. Por nuestro lado siempre estaremos de acuerdo en que todo debe quedar libre de sospechas y no toleraremos empresas que actúan al margen de la ley. Sin embargo, vemos que ese tema ya no está contemplado en la consulta”, señaló.

[email protected]