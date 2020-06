Para Jorge Vallejo, Presidente y director general de Mitsubishi México, las acciones emprendidas para reaccionar ante la contingencia ocasionada por el Covid-19 funcionaron de una forma positiva y espera que sirvan como lección para diseñar la estrategia comercial con la que la marca japonesa encarará la segunda parte de 2020.

Responsabilidad vía remota

Mantener la sana distancia como respuesta para contener la propagación del Covid-19 fue una de las medidas que la marca activó de inmediato aunque con un plan estructurado y una importante inversión de recursos: “fuimos más proactivos al optar por el esquema de Smart Office, es decir no solo remoto sino también escalonado. Con nuestra red de distribuidores privilegiamos las operaciones vía digital, que dieran especial atención a inversiones en esquemas digitales para que pudieran recuperar las cotizaciones en línea, ventas remotas, valet en casa… todo lo necesario para seguir manteniendo la operación.”

Oferta especial

Una de las tareas que mayor atención tuvo fue la de ser solidarios con sus clientes en un momento complicado en términos económicos. Para Vallejo fue fundamental mostrar empatía tanto con los interesados en un modelo Mitsubishi como con sus actuales clientes: “lanzamos una oferta sumamente agresiva como lo es el Estrena hoy y paga en diciembre, con cuatro mensualidades gratis y además con cero comisión por apertura, duplicamos el tema del seguro gratis, que hoy por hoy es un elemento diferenciador importante, mejoramos el seguro por desempleo que lo pasamos de 60 a 120 días, mejoramos las condiciones para las personas que ya tenían un crédito y que no podían seguirlo pagando por cualquier razón, con una negociación importante sin que tengan que ser afectados en el Buró de crédito.”

Abanico de opciones

Interesante resulta saber que Mitsubishi estableció varios canales sin concentrar sus esfuerzos en los medios digitales. Al respecto Jorge Vallejó comentó: “si el cliente no tiene acceso al esquema digital, puede comunicarse al Call Center que está designado para nuestra financiera de casa, Mitsubishi Motors Financial Services, en donde se entrega toda la información necesaria e incluso cada persona puede correr sus ejercicios o cotizaciones. Lo hicimos así porque hay muchas personas que probablemente no tengan el tiempo o el acceso a la vía digital.”

Fuerza digital

Consciente también de la facilidad del acceso a una computadora y una red digital, el presidente de Mitsubishi explicó que la inversión destinada a sus medios digitales les permitió ofrecer un cotizador en línea al que se accede en la página oficial de la marca. En este sitio los clientes reciben la ayuda de un operador virtual que puede explicar las características del producto e incluso hacer la cotización. Una vez que el cliente está decidido a adquirir el producto, se puede llevar el vehículo a su domicilio para llevar a cabo la prueba de manejo. Vallejo declaró que actualmente analizan mantener las acciones y la oferta comercial por lo menos durante el mes de junio.

“Lo que si soy muy enfático es que una nueva realidad implica, sin lugar a dudas, una mejora estratégica en todo el esquema de venta y promociones en línea, y una atención personalizada a todos nuestros clientes.” Jorge Vallejo, Presidente de Mitsubishi México.

[email protected]