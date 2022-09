“Me quita el sueño que México no aproveche esta coyuntura”

Entre los desafíos que rodean a México en medio de una coyuntura de inflación y de disrupciones de las cadenas de valor, existe uno en especial que le quita el sueño a Vladimiro de la Mora, presidente y director general de General Electric en México: “que México no aproveche justamente las oportunidades que abre esta coyuntura”.

“Es una oportunidad que podría no repetirse en muchos años”, afirma el también presidente de la American Chambero of Commerce en México (AmCham). El señalamiento es claro. En medio de las tempestades actuales a México se le abren las puertas para sumarse a las cadenas de valor que Estados Unidos está tratando de apuntalar en Norteamérica para depender menos de Asia y, en particular, de China.

Por eso es que ve con optimismo las ideas puestas sobre la mesa en el Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) que la semana pasada tuvo en México su segundo encuentro, entre funcionarios de alto nivel de ambos países.

“Lo que estamos viendo ahora ya no es tanto el nearshoring, sino que nos estamos moviendo al ally-shoring. Vamos a ser aliados”, dijo, en clara referencia a la invitación del secretario de Estado Antony Blinken y la secretaria de Comercio Gina Raimondo a que México se sume a la cadena de valor de semiconductores, aprovechando que Estados Unidos dedicará al menos 50,000 millones de dólares en fondos públicos para incentivar la fabricación de dichos componentes electrónicos en suelo estadounidense.

Para de la Mora, el acercar las fuentes de suministro no quiere decir que todo deba moverse a México, pues “hay que ver dónde hace sentido tener qué partes de la cadena de valor para generar un polo Norteamérica competitivo”.

Y celebra que en Estados Unidos “ya se empieza a pensar en un polo llamado Norteamérica. No es Estados Unidos, no es México o Canadá solos, sino Norteamérica”.

En esta nueva ola, el presidente de la AmCham admite que será complicado ver una planta en México que vaya a hacer la parte medular del microcircuito (lo que sí sucederá en EU), “pero sí vamos a ver plantas de ensamble y pruebas de tarjetas en México, con las que vamos a contribuir a que esa cadena de valor sea competitiva a nivel global. Ahí entra el ally-shoring”.

