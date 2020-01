Una meta que en un principio parece inalcanzable, pero que luego de analizar los cambios en los gustos del consumidor, parece racional. Esto se debe a que KIA planea colocar en nuestro país un total de 14,000 unidades del Seltos en el 2020 en el primer año de su comercialización.

Seltos es una agresiva oferta coreana que no obedece a este calificativo sólo por tratarse de una novedad sino por la variedad de niveles de equipamiento, precios y motorizaciones; con todo ello podrá ser compatible con el presupuesto de más potenciales compradores.

Tamaño ideal

Este nuevo SUV tiene dimensiones que lo ponen frente a frente contra contrincantes como Nissan Kicks, Volkswagen T-Cross o Chevrolet Trax. Tiene un largo total de 4,315 milímetros, una altura de 1,620 milímetros y 1,800 milímetros de ancho. Para la marca resulta una oferta con gran potencial al ubicarse en el portafolio de productos por arriba de Soul y por debajo de Sorento.

Su imagen se suma al del resto de la familia coreana que porta el nuevo estilo en el que destacan los cuadros ópticos delanteros y en general un diseño más futurista.

Vista desde cualquier ángulo resulta atractiva por elementos específicos como la parrilla “Nariz de Tigre”, que acompaña a todo modelo de la marca, pero que en este caso muestra una clara evolución; le siguen los faros principales con los impactantes proyectores rectangulares así como por las luces antinieblas delanteras que siguen el patrón de las anteriores.

Foto: Cortesía

Como te conté al principio, hay opciones para escoger en cuanto a niveles de equipamiento. Esto da como resultado que cada uno, EX (Manual y Automática) y EX Pack y GT, se caractericen por elementos exteriores específicos. Por ejemplo, rines de 16” son para EX con sus opciones de transmisión, para el EX Pack crece a 17” y para el último son del mismo diámetro, pero con la identidad GT Line. Esta última versión goza de elementos distintivos como dos franjas, roja y gris, en la parte inferior de la carrocería así como cinco opciones de combinación bi tono: black roof / iron grey, black roof / white pearl, white roof / intelligency blue, black roof / intense red, white roof / gravity grey.

Confort y tecnología

El interior está configurado para llevar a cinco pasajeros con un alto rango de opciones de entretenimiento, comodidad y funcionalidad. Una vez más, las versiones determinan lo que se puede encontrar, así, por ejemplo, para GT Line y EX Pack se dispone de Android Auto y Apple Car Play, y una pantalla a color de 10.25 pulgadas.

Foto: Cortesía

En el caso del GT Line, le son exclusivos los asientos delanteros deportivos tipo cubo con calefacción y con el emblema bordado, un clúster a color de 7”, así como un cargador inalámbrico Qi.

Potencia a escoger

Dos variantes de motor son las que KIA dispone para este modelo, una atmosférica y la otra turbocargada. La primera es un motor 4 cilindros de 1.6 litros que desarrolla 121 caballos de potencia y un par motor de 111 lb-pie que se puede asociar a una transmisión manual de seis cambios o a una automática también de seis.

Para el nivel más completo de equipamiento se reserva una planta de poder turbo de 1.4 litros que también de forma exclusiva se acopla a una caja de doble embrague y un diferencial electrónico. Desarrolla 138 hp y 179 lb–pie de par. En todas la versiones, el esquema de suspensión considera una arquitectura McPherson para el eje delantero y barra de torsión en el trasero.

Ficha técnica: KIA Seltos

Motor: 4 cilindros, 1.6 l / 4 cilindros, 1.4 litros Turbo

Potencia: 121 hp / 138 hp

Torque: 111 lb – pie / 179 lb – pie

Transmisión: Man 6 velocidades – Aut 6 velocidades / DCT 7 velocidades

