El sector aéreo mundial lanzó nuevo llamado de rescate a los gobiernos de América Latina y pide la rápida aplicación de las directrices mundiales de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para restablecer la conectividad aérea, recuperar la confianza de los pasajeros y crear conciencia de que la aviación está haciendo todo lo posible para que no se convierta en un vector de la propagación de Covid-19.

En un comunicado, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por su sigla en inglés) hizo un llamado urgente para que tomen medidas específicas que ayuden al sector de la aviación a sobrevivir la peor crisis en la historia de la industria (a nivel mundial las pérdidas netas se han estimado en 84,000 millones de dólares).

“Esta es nuestra última oportunidad para sortear esta crisis. Estamos contra el tiempo, cada día que pasa suma a la agonía de una industria que necesita claridad sobre las fechas de regreso a la operación. No aguantamos más, no hay industria que tenga liquidez para estar cuatro o cinco meses detenida. Reconocemos los esfuerzos que han realizado las autoridades y entendemos lo que están afrontando los países, pero el transporte aéreo es esencial para nuestra región y no puede desaparecer”, dijo el vicepresidente de la asociación para las Américas, Peter Cerdá.

Los gobiernos de la región, se informó, siguen siendo los que menos apoyo financiero han facilitado hasta ahora a la aviación, una industria que antes de la propagación del coronavirus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad Covid-19, contribuía con 167,000 millones de dólares al PIB y generaba 7.2 millones de empleos, pero que ahora pronostica una caída de unos 77,000 millones de dólares en su aporte al Producto Interno Bruto y más de 3.5 millones de puestos de trabajo en riesgo.

“El tráfico de pasajeros en las aerolíneas de América Latina y el Caribe disminuyó en abril un 96%. Incluso, aunque los mercados de México, Brasil y Chile operaron en abril, aun así, presentaron reducciones superiores al 90% en su tráfico (RPK). Todos estos números reportan una caída histórica en los registros de IATA, que datan de 1990”, explicó la asociación.

El Consejo Internacional de Aeropuertos, la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, entre otros organismos, difundieron una carta en la que mencionan que, debido a la pandemia, prácticamente se ha paralizado el sector aéreo a nivel mundial, con consecuencias desastrosas para aerolíneas, aeropuertos, las organizaciones de viajes y turismo y todas las empresas y ciudadanos cuyos medios de vida dependen del transporte aéreo.

Con la finalidad de evitar más pérdidas, dijeron que respaldan la guía de recomendaciones emitida por el Grupo de Trabajo de Recuperación de la Aviación (CART) de la OACI, en donde se establecen las bases para que gobiernos y operadores de la industria, puedan coordinar el reinicio y la recuperación de la conectividad aérea global de manera alineada.

