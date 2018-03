El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) consideró que durante el actual sexenio el gobierno federal cambió “casi por completo” a sus proveedores en contrataciones públicas y los que incorporó obtuvieron contratos con montos más elevados y mediante procedimientos sencillos y poco vigilados (incluidas las adjudicaciones directas, que dejaron de ser una excepción que plantea la ley), por lo que recomendó mayor control de los órganos fiscalizadores.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), el IMSS, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y el ISSSTE son las dependencias en donde se detectaron más modificaciones.

“En montos en el 2012, los 100 mayores proveedores controlaban 147,500 millones de pesos y pasaron a 81,400 millones de pesos el año pasado. Mientras que los proveedores que tenían 54,000 millones de pesos pasaron a 204,000 millones de pesos”, dijo el director de Anticorrupción del instituto, Max Kaiser, quien, junto con el director adjunto del IMCO, Manuel Molano, dio conferencia de prensa.

Aunque no se menciona el nombre de las empresas que podrían haber sido beneficiadas ni los montos (porque se detectó falta de competencia o transparencia), en su Índice de riesgos de corrupción, en el sistema mexicano de contrataciones públicas, se menciona que, durante la actual administración federal, CFE, el IMSS y la SCT concentran el mayor gasto público.

Además, destaca en su análisis que hay una alta concentración de recursos en un número reducido de proveedores: Operadora Cicsa (del empresario Carlos Slim), Grupo Fármacos Especializados, Farmacéuticos Maypo, Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, Coconal, Siemens Innovaciones, Operbes, La Peninsular y Comercializadora Milenio se ubican en el top 10.

De las 100 empresas referidas, hay 73 que controlan un tercio del total del gasto público y hace cinco años no tenían ni 1% y que la situación actual sea inversa, “nos dice que el mercado de contrataciones públicas no se comporta de manera normal, pero el cambio de sexenio no debería tener un cambio tan drástico, si el criterio es mejorar bienes y contratar en las mejores condiciones para el Estado”, agregó Kaiser.

Big Data vs la corrupción

Este martes, el IMCO presentó, por primera vez, su índice de riesgos de corrupción, que incluye el análisis de 700,000 procedimientos de compras públicas entre el 2012 y el 2017, los cuales representan más de 2.3 billones de pesos, poco más de 10% del gasto público total, y fueron realizados por 1,537 unidades compradoras.

Con dicha información, se generó una base de datos, de acceso público, con más de 200 millones de celdas de información, tarea que estuvo a cargo de OPI Analytics, y el IMCO concluyó que las cinco dependencias en donde se detectaron prácticas adversas a la probidad y eficiencia del gasto público, sin que eso implique emitir sentencia por posible corrupción, son CFE, el ISSSTE, el IMSS, Aeropuertos y Servicios Auxiliares y la SCT.

Como recomendación, el Instituto pidió, entre otras cosas, que se actualicen las leyes de contratación, crear una nueva plataforma de contrataciones públicas y focalizar los esfuerzos de detección, investigación y sanción en las unidades de riesgo.

Sobre los bajos controles de legalidad, se mencionó el caso de la SCT, que en el periodo analizado tuvo 77 denuncias, 174 inconformidades (de las cuales 54 procedieron) y solamente una destitución y un funcionario deshabilitado.

