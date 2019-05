El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) informó que terminará el proceso de cierre de contratos devenido de la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco en el mes de julio. Con ello, se iniciará una segunda etapa para terminar cualquier pendiente relacionado con la suspensión de esta obra.

“De ahí nos vamos a una siguiente etapa que ya estamos trabajando, que es el destino de los materiales. Vamos a recibir materiales en un volumen enorme: basalto, acero, etcétera. Muchos de ellos se emplearán en las obras en Santa Lucía”, expresó Gerardo Ferrando Bravo, director de GACM.

El organismo comunicó que quedan 114 contratos por liquidar, de los cuales los 20 más importantes son la loza del edificio principal, el edificio principal mismo, la torre de control y los de las pistas, 2 y 3.

De entre todos los contratos, buscará rescatarse la mayor cantidad de materiales posibles. Principalmente hay disponibles materiales de precarga, es decir, aquellos ocupados para generar concreto, caminos, mejorar suelos u ocupados para generar presión que acelera un hundimiento y provoca compresión de las pistas.

“Si hay basalto disponible y se ocupa para Santa Lucía pueden hacerse agregados para concretos en la nueva terminal, para la creación de las pistas, para la barda perimetral, la torre de control, etcétera. Y el acero se puede utilizar en la torre de control y el edificio terminal”, explicó el maestro Juan Carlos Espinal González, ingeniero civil y académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón.

Por otro lado, Ferrando Bravo destacó que hay materiales no recuperables de las construcciones en Texcoco, como la loza. No obstante, el académico expresó que es un elemento que no representa un elemento de contaminación para el medio ambiente y que en estos casos lo mejor es no removerlo de donde ya está, dado que los costos de estos procedimientos son elevados.

Finalmente, desde el mes de enero se está gestionando con organismos como la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para reconvertir el polígono de 5,000 hectáreas ocupadas en Texcoco en una reserva natural o parque.

El gobierno federal canceló la construcción del NAIM luego de una consulta realizada a finales del 2018. El extinto aeropuerto concluyó su historia con un avance de 32.45 por ciento. En su lugar, la Zona Metropolitana del Valle de México contará con un Sistema Aeroportuario Metropolitano, compuesto por las terminales de Ciudad de México (AICM), Toluca y Santa Lucía.